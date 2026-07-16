Atlante visita al Necaxa en el clásico añejo

Los Potros de Hierro del Atlante se estrenarán una vez más en la primera división, luego de estar ausentes 12 años los Azulgrana volverán a disputar un partido en el Máximo Circuito nacional cuando visiten este jueves a los Rayos de Necaxa, en el inicio del Apertura 2026.

Los Potros, franquicia que disputó su último torneo en primera división en el Clausura 2014, hoy comandados por un viejo conocido en el banquillo, Miguel Herrera, quién buscará que este nuevo Atlante sea protagonista en el presente certamen.

Con pocos refuerzos como Eduardo Tercero, con paso en Tigres y Xolos; Óscar Jiménez con experiencia en América, León, entre otras escuadras ; Diogo Bagui, exintegrante de Xolos; Joaquín Moxica, exjugador de Rayados y una base que venía jugando en la Liga de Expansión.

Por su parte, Rayos mantuvo a Martín Varini en la dirección técnica y que para este torneo tendrá la misión de meter al equipo en la “fiesta grande”, ya que el semestre anterior el cuadro de Aguascalientes no figuró en los puestos de Liguilla.

Para este Apertura 2026 los Hidrocálidos realizaron algunos movimientos, entre los que destacan: Christopher Andrade, arquero procedente del Cancún FC; Diego Ochoa para la defensa; Pedro Pedraza, mediocampista proveniente de Pachuca; Juan Pablo Torres, colombiano que estará para en la zona del medio campo; Juan Valencia, delantero, y Matías Espíndola, mediocampista.

Xolos y Tigres inician su andar

El estadio Caliente abre sus puertas para albergar el duelo de la jornada 1 entre los Xolos y Tigres y ambos sueñan con volver a levantar el trofeo de campeón.

De los 33 enfrentamientos entre Xolos y Tigres, los felinos tienen superioridad con 19 victorias, pero los Xolos han ganado tres de las últimas cuatro ocasiones que recibió en casa a los de la Sultana del Norte.