Atlas busca una nueva victoria

La categoría infantil menor del Torneo de la Amistad disputará este domingo uno de los duelos correspondientes a la jornada 6, con el enfrentamiento entre Al Pie del Cañón y Academia Atlas FC.

El partido está programado para las 8:00 horas en la cancha de Futbol 7 del parque del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, donde ambos equipos buscarán mostrar su progreso y competir por un resultado favorable en esta nueva fecha del certamen.

El encuentro reunirá a futbolistas infantiles que continúan su proceso de formación en esta competencia que promueve la práctica del balompié, el compañerismo y la convivencia entre las academias participantes.

Nuevos talentos

Para esta jornada, la atención estará puesta en el desempeño de los pequeños jugadores, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y aplicar lo aprendido durante sus entrenamientos.

La fecha 6 dará continuidad a las actividades del Torneo de la Amistad, una competencia que busca impulsar el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones y fortalecer los espacios de participación para el Futbol infantil en la capital chiapaneca.