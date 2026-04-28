Atlas, con paso perfecto a postemporada

La temporada infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA) cerró su fase regular con una jornada cargada de emoción, grandes actuaciones ofensivas y la confirmación oficial de los equipos que disputarán las semifinales en las categorías peewee y potrillos.

Atlas dominó en peewee

Con los últimos resultados de la etapa regular, quedaron definidos los cuatro mejores sembrados de cada división, que continúan su camino en busca del campeonato.

En la categoría peewee, Atlas reafirmó su dominio absoluto al vencer por 34-20 a Osos de Chiapas, cerrando una campaña perfecta con récord de 5-0, cifra que lo coloca como líder general.

Por su parte, Tuzas Real del Bosque protagonizó uno de los encuentros más espectaculares no solo de la jornada sino de toda la temporada, al imponerse por “score” de 58 puntos a 42 al escuadrón de Pretorianos, en un duelo de constante intercambio ofensivo que le permitió asegurar su lugar en la postemporada como el último invitado, con marca de 2-3.

Con ello, Atlas terminó en primer puesto, seguido de Osos de Chiapas, Borregos, Tuzas, Pretorianos y Guerreros. Se esperan unas semifinales de alto nivel competitivo, con Atlas enfrentando a Tuzas, mientras que Borregos se medirá con Osos de Chiapas.

Osos mandan en potrillos

En la división potrillos, en la que participaron cinco clubes, Osos de Chiapas ratificó su poderío al blanquear por 34-0 a Búhos de San Cristóbal, cerrando la etapa regular con paso invicto (4-0) y en lo más alto de la clasificación.

Tuzas también firmó una actuación sólida al superar 30-8 a Pretorianos, en tanto que Borregos completó la jornada con victoria 26-0 sobre Guerreros. Estos resultados definieron el orden final: Osos de Chiapas en primero, seguido por Búhos de San Cristóbal de Las Casas (3-1), Tuzas Real del Bosque (2-2), Guerreros (1-3 y Pretorianos (0-4) en último.

Con la fase regular concluida, el campeonato del sector potrillos de la OEFA Chiapas entrará en su etapa decisiva, en la que los mejores equipos de la temporada se enfrentarán en semifinales de la siguiente manera: Osos de Chiapas contra Guerreros y Búhos de San Cristóbal frente a Tuzas, en partidos que prometen emociones en cada jugada rumbo a la pelea por el título infantil 2026.