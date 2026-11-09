Atlas firma contundente victoria

Academia Atlas consiguió una victoria de autoridad en la tercera jornada del Torneo de la Amistad luego de imponerse por marcador de 3-0 a Barcelona FC, en compromiso celebrado en las instalaciones del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde los jóvenes futbolistas volvieron a demostrar su entusiasmo y pasión por el balompié.

Desde los primeros minutos, el conjunto rojinegro buscó asumir el protagonismo del encuentro, con una propuesta ofensiva que le permitió generar aproximaciones sobre el arco rival. La insistencia de Academia Atlas encontró recompensa durante la primera mitad, cuando Adrián González apareció como el principal referente en el ataque para marcar diferencia en el marcador.

MVP

El delantero tuvo una actuación destacada al conseguir las dos primeras anotaciones de su equipo, aprovechando las oportunidades frente al arco para encaminar a los rojinegros hacia una ventaja que les permitió manejar el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad.

Barcelona FC intentó responder ante la desventaja y mantenerse en la pelea, pero se encontró con un rival que supo conservar el orden y administrar su ventaja durante el desarrollo del compromiso.

Segunda mitad

Para la segunda mitad, Academia Atlas mantuvo su intención de buscar el arco contrario y no renunció al ataque, pese a contar con una diferencia favorable. La recompensa llegó por conducto de Alessandro López, quien se encargó de marcar el tercer tanto y sentenciar el encuentro con el definitivo 3-0.

Con el resultado, Academia Atlas sumó una victoria importante en su participación dentro de la tercera fecha del Torneo de la Amistad, competencia que brinda espacios de desarrollo y fogueo para las nuevas generaciones de futbolistas.

Más allá del marcador, el encuentro permitió observar el entusiasmo de los pequeños deportistas, quienes continúan fortaleciendo sus habilidades y experiencia a través de este tipo de competencias, en las que el compañerismo, la disciplina y la sana convivencia también forman parte de los objetivos principales.

El parque del Oriente fue el escenario de esta nueva jornada futbolística, en la que Academia Atlas celebró una actuación efectiva frente a Barcelona FC para quedarse con los tres puntos y continuar su camino en el certamen.