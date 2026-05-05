Atlas se corona bicampeón en la Liga Empresarial

En un duelo vibrante de principio a fin, el conjunto de Atlas se proclamó bicampeón de la Primera División de la Liga Empresarial de Futbol, tras imponerse por marcador de 6-3 a Marnoc, en la gran final disputada este domingo por la tarde, en las instalaciones de Caña Hueca.

El encuentro arrancó con un ritmo trepidante, dejando claro desde los primeros minutos que ambos equipos saldrían en busca del título sin especulaciones. Apenas al minuto 3, Atlas tomó la delantera gracias a la anotación de Alan Zenteno, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador. El mismo jugador amplió la ventaja al minuto 13, firmando su doblete y colocando el 2-0 momentáneo.

Sin embargo, la respuesta de Marnoc fue inmediata. Al minuto 14, Jhonny López recortó distancias con el 2-1, mientras que Ricardo Coutiño emparejó los cartones al 18’, devolviendo la emoción al encuentro en cuestión de minutos. Atlas no tardó en reaccionar y nuevamente tomó la ventaja con anotación de Alfredo Pérez, quien puso el 3-2 en un primer tiempo cargado de intensidad.

Antes del descanso, Marnoc encontró el empate desde los once pasos. Jhonny López fue el encargado de ejecutar el penalti al minuto 40, firmando su segundo tanto del partido y dejando el marcador 3-3 al término de la primera mitad.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria, el ritmo del partido disminuyó ligeramente, con ambos equipos mostrando mayor precaución en zona defensiva. No obstante, Atlas logró inclinar nuevamente la balanza a su favor al minuto 65, cuando Alexis López apareció para marcar el 4-3, gol que resultó clave en el desarrollo del encuentro.

En la recta final, Atlas aprovechó los espacios que dejó Marnoc en su intento por igualar el marcador. Al 88’, Néstor Ortiz amplió la ventaja con el 5-3, mientras que Leo Aquino sentenció el partido al 90’ con el definitivo 6-3, desatando la celebración del conjunto rojinegro.

Bicampeón

Con este resultado, Atlas no solo se queda con el título, sino que confirma su dominio en la categoría al conseguir el bicampeonato dentro de la Liga Empresarial, certamen que es encabezado por Carlos Sánchez Hernández. La escuadra campeona mostró contundencia ofensiva y carácter en los momentos clave, elementos que fueron determinantes para levantar el trofeo.

Por su parte, Marnoc dejó una grata impresión pese a la derrota, al protagonizar un duelo de alta intensidad y mantenerse competitivo durante gran parte del encuentro, en una final que quedará marcada por la cantidad de goles y el espectáculo brindado en la cancha.