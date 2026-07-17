Atlas se despide en semifinales de la Liga Municipal

La ilusión de disputar dos finales se quedó en el camino para Atlas Tuxtla, luego de que sus representativos de las categorías infantil mayor y juvenil fueran eliminados en las semifinales de la Liga Municipal Fut9 Sospó, en una jornada llena de intensidad, emociones y dramatismo en la cancha principal del complejo deportivo.

El conjunto rojinegro llegó a la ronda de los cuatro mejores con el objetivo de pelear por el campeonato en ambas divisiones; sin embargo, enfrente encontró rivales que supieron aprovechar sus oportunidades para quedarse con los boletos a la gran final.

La actividad comenzó con la semifinal de la categoría infantil mayor, donde Atlas enfrentó a León Filial Tuxtla en un partido muy reñido desde los primeros minutos. Ambos conjuntos intentaron imponer condiciones, pero fue el cuadro esmeralda el que mostró mayor contundencia frente al arco para terminar ganando por marcador de 2-0.

A pesar del esfuerzo de los rojinegros, el orden defensivo de León y la eficacia en el ataque fueron determinantes para inclinar la balanza. Atlas buscó reaccionar durante la segunda mitad, adelantó líneas y generó algunas aproximaciones, aunque no logró romper el cero en el marcador y terminó despidiéndose del torneo con una destacada participación.

Juvenil

Más tarde llegó el turno de la categoría juvenil, en la que Atlas Tuxtla protagonizó uno de los choques más emocionantes de la jornada frente a Atlético Pistones. El compromiso mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos gracias al constante intercambio de llegadas y anotaciones. Ninguno de los dos renunció al ataque y el marcador reflejó la intensidad con la que se disputó el pase a la final.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a definirse en otra instancia, Atlético Pistones encontró el gol del triunfo en los instantes finales para llevarse una dramática victoria por 3-2, dejando sin opciones al conjunto rojinegro.

El tanto recibido en el último minuto representó un duro golpe para Atlas, que había luchado durante todo el partido por mantenerse con vida en la competencia. Pese al resultado, los jugadores mostraron carácter y entrega, peleando cada balón hasta el silbatazo final en una de las mejores semifinales del campeonato.

Cierre

Con estos resultados concluye la participación de Atlas Tuxtla en la presente edición de la Liga Municipal Fut9 Sospó, certamen en el que ambas categorías lograron instalarse entre los mejores equipos gracias a un trabajo constante durante toda la temporada.

Aunque el objetivo de alcanzar la final no pudo concretarse, tanto la categoría infantil mayor como la juvenil dejaron muestra de su crecimiento futbolístico y del trabajo que se realiza en la formación de jugadores, enfrentando con competitividad a rivales de gran nivel.

Ahora el club enfocará sus esfuerzos en los próximos compromisos y torneos, en busca seguir consolidando el desarrollo de sus futbolistas y regresar con mayor fuerza para pelear nuevamente por los primeros lugares en futuras competencias.