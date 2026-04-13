Atlas triunfa en duelo pendiente

La actividad de la temporada infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA) retomó su curso con la disputa de un encuentro pendiente que terminó por mover el panorama en la categoría Peewee. En duelo celebrado en el campo del Deportivo Real del Bosque, Atlas consiguió una victoria de peso al imponerse por marcador de 28-20 sobre Tuzas Real del Bosque.

El compromiso generaba expectativa debido a su impacto directo en la clasificación, y no defraudó. Desde los primeros minutos, ambos conjuntos mostraron intensidad y determinación, con una escuadra local que buscó imponer condiciones y un Atlas que apostó por la eficacia en momentos determinantes.

A lo largo del encuentro, Tuzas logró mantenerse en la pelea gracias a su insistencia ofensiva y ajustes defensivos que le permitieron acortar distancias en el marcador. Sin embargo, Atlas marcó diferencia al capitalizar sus oportunidades en instantes clave, mostrando mayor contundencia para inclinar la balanza a su favor y asegurar un triunfo que lo mantiene en la parte alta de la tabla.

Osos, líder invicto

Con este resultado, la clasificación en Peewee presenta a Osos como líder invicto con marca de 3-0, seguido de Atlas con récord perfecto de 2-0, ambos perfilándose como protagonistas en el arranque del certamen. En la zona media, Borregos se ubica con registro de 1-1, mientras que Pretorianos y Tuzas comparten marca de 1-2, en una lucha cerrada por escalar posiciones. En el fondo, Guerreros Tuxtla continúa sin conocer la victoria tras tres compromisos disputados.

Por su parte, en la categoría Potrillos también se registran movimientos relevantes. Osos y BSC encabezan la clasificación con paso perfecto de 2-0, destacando por su equilibrio tanto ofensivo como defensivo. Más atrás, Tuzas Real del Bosque y Guerreros Tuxtla mantienen marca de 1-2, aún con aspiraciones de meterse a la pelea, mientras que Pretorianos busca revertir su inicio tras acumular dos derrotas.

De esta manera, la temporada comienza a tomar forma en los emparrillados chiapanecos, donde cada resultado adquiere mayor relevancia conforme avanza la fase regular, perfilando a los equipos que aspiran a ser contendientes al título.