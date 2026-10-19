Atlas Tuxtla firma voltereta espectacular

Con una remontada espectacular, Atlas Tuxtla consiguió una victoria de 6-2 sobre Al Pie del Cañón, en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo de la Amistad, dentro de la categoría infantil, en un encuentro que se celebró en el parque del Oriente y tuvo un cambio radical de rumbo y terminó con una contundente demostración de poder ofensivo por parte del cuadro rojinegro.

El compromiso comenzó cuesta arriba para Atlas Tuxtla, que en los primeros minutos se encontró con un rival efectivo frente al arco. Dylan Martínez aprovechó las oportunidades para marcar un doblete y colocar el 2-0 a favor de Al Pie del Cañón, que tomó la iniciativa y parecía encaminarse a un resultado favorable.

Sin embargo, pese a la desventaja, el equipo rojinegro no dejó de buscar la manera de meterse nuevamente en el partido. Conforme avanzaron los minutos, el equipo comenzó a mejorar su funcionamiento, ganó presencia en terreno contrario y generó condiciones para competir ante un rival que había conseguido capitalizar sus primeras aproximaciones.

Sin goles

Aunque los rojinegros mostraron superioridad durante varios pasajes del primer tiempo, no lograron traducirla en goles antes del descanso. La falta de contundencia mantuvo la diferencia de dos anotaciones y dejó pendiente la reacción para la segunda mitad.

Fue después del descanso cuando Atlas Tuxtla encontró la recompensa a su insistencia. Renato Martínez se convirtió en el encargado de iniciar la remontada al firmar un doblete que permitió emparejar el marcador y devolverle la confianza a su equipo.

Con el 2-2, el encuentro tomó un nuevo rumbo. El equipo rojinegro aprovechó el impulso anímico para mantener la presión ofensiva y buscar la ventaja, mientras Al Pie del Cañón intentaba contener los ataques de un adversario que había encontrado mayor claridad en el último tercio del campo.

Ataque

La figura ofensiva de Atlas fue Jesús Álvarez, quien apareció con un hat-trick para marcar la diferencia y encaminar a su escuadra hacia una victoria que minutos antes parecía complicada. Sus tres anotaciones representaron un aporte determinante en la construcción del resultado y confirmaron la contundencia que el conjunto rojinegro mostró durante el segundo tiempo.

La cuenta la completó Alessandro López, quien se hizo presente en el marcador para poner la cereza en el pastel y establecer el definitivo 6-2. De esta manera, el equipo concretó una voltereta de seis goles en respuesta a los dos tantos iniciales de su rival, coronando una segunda mitad de gran productividad.

El resultado representa tres puntos valiosos para Atlas Tuxtla en la jornada 7 del Torneo de la Amistad, una competencia en la que cada encuentro comienza a cobrar importancia conforme avanza la temporada y los equipos buscan colocarse en una posición favorable rumbo a la liguilla.

Para los rojinegros, la victoria también deja como saldo positivo la capacidad de reacción ante la adversidad. Después de verse dos goles abajo, el conjunto mantuvo la intención ofensiva, ajustó su desempeño y encontró en sus atacantes las respuestas necesarias para transformar el partido.