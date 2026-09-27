Atlas Tuxtla golea en la jornada dos

La Academia Atlas Tuxtla consiguió una contundente victoria en la segunda jornada del Torneo de la Amistad 2026, al imponerse con marcador de 9-3 a Cefor Leones del Pedregal, en un encuentro celebradoen las inmediaciones del Parque del Oriente, en Tuxtla Gutiérrez.

Desde los primeros minutos, el conjunto rojinegro mostró su intención de tomar el control del encuentro y encontró los espacios necesarios para comenzar a construir una ventaja que, con el paso de los minutos, terminó por ser determinante.

Alejandra Gordillo fue la encargada de abrir el camino para Atlas Tuxtla, mientras que Ian Jiménez apareció en dos ocasiones para ampliar la diferencia y darle mayor tranquilidad a su equipo conforme avanzaba el encuentro.

Leones del Pedregal intentó mantenerse en la pelea y encontró respuesta por conducto de Carlos González, quien consiguió marcar en tres ocasiones para mantener a su equipo con posibilidades de competir en el marcador.

Sin embargo, Atlas mantuvo la presión sobre el arco rival y volvió a encontrar contundencia en el último tercio del campo. Jesús Álvarez tuvo una participación destacada al hacerse presente tres veces en el marcador, aportando una parte importante de la goleada rojinegra.

El encuentro mantuvo un ritmo ofensivo y permitió que ambos conjuntos encontraran oportunidades frente al arco. Mientras Leones del Pedregal buscaba recortar la diferencia, Atlas Tuxtla aprovechó sus llegadas para mantener una ventaja amplia.

Renato Martínez terminó por convertirse en otro de los protagonistas de la jornada al conseguir tres anotaciones, completando junto con sus compañeros la producción ofensiva que permitió a la Academia Atlas alcanzar las nueve unidades.

Del otro lado, Carlos González fue el referente ofensivo de Cefor Leones del Pedregal, al responder con tres tantos durante el compromiso.

Con el silbatazo final, Atlas Tuxtla aseguró una victoria de 9-3 en la segunda jornada del Torneo de la Amistad 2026, en un partido donde la contundencia frente al arco terminó marcando la diferencia.

La competencia continúa con la participación de los equipos que buscan avanzar en el certamen, mientras Atlas quiere mantener el paso mostrado en este arranque y Leones del Pedregal intentará recuperarse en sus siguientes compromisos.