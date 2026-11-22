Academia Atlas Tuxtla consiguió una importante victoria en la jornada 10 del Torneo de la Amistad, luego de venir de atrás para derrotar por marcador de 3-1 a Cocodrilos, en un encuentro que se disputó la mañana de este sábado en las instalaciones del parque del Oriente.

El compromiso enfrentó a dos escuadras que saltaron al terreno de juego con la intención de sumar tres puntos, pero fue Cocodrilos el conjunto que logró adelantarse en los primeros minutos, gracias a una anotación que sorprendió a los rojinegros.

Primer gol

Al minuto 10, Luis Fernando se encargó de abrir el marcador con una gran definición que significó el 1-0 para Cocodrilos. El atacante aprovechó la oportunidad para colocar a su equipo al frente y darle un impulso anímico en el desarrollo del partido.

La escuadra de Cocodrilos tuvo la posibilidad de ampliar su ventaja cinco minutos después, cuando el propio Luis Fernando volvió a encontrarse con una oportunidad frente al arco rival. Sin embargo, el delantero no logró concretar su segunda anotación, dejando escapar una ocasión que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Con la mínima diferencia a su favor, Cocodrilos se marchó al descanso con la ventaja en el marcador, mientras que Academia Atlas Tuxtla tuvo que replantear su estrategia para la parte complementaria, con la intención de encontrar los espacios necesarios para regresar a la pelea por el resultado.

Remontada

Para el segundo tiempo, los rojinegros mostraron una cara distinta y encontraron en Jesús Álvarez al hombre encargado de encabezar la remontada. El atacante apareció en el momento indicado para comenzar a cambiar la historia del encuentro y darle a su equipo la posibilidad de quedarse con los tres puntos.

Álvarez consiguió el gol del empate y posteriormente mantuvo su protagonismo en el terreno de juego al anotar en dos ocasiones más para completar su “hat-trick”. Sus tres tantos terminaron por inclinar la balanza a favor de Academia Atlas Tuxtla, que pasó de estar abajo en el marcador a construir una ventaja que Cocodrilos ya no pudo revertir.

La reacción rojinegra fue determinante para resolver un partido que durante la primera mitad parecía estar del lado de Cocodrilos. La contundencia de Jesús Álvarez, aunada al trabajo colectivo de Academia Atlas Tuxtla, permitió que los visitantes encontraran los goles necesarios para sellar la victoria.

Con el marcador final de 3-1, Academia Atlas Tuxtla sumó tres puntos importantes en la jornada 10 del Torneo de la Amistad, mientras que Cocodrilos se quedó sin recompensa pese a haber tomado la ventaja en el primer tiempo.