Atlas Tuxtla tendrá doble actividad nacional

La Academia Atlas Tuxtla tendrá este sábado una intensa jornada futbolística en Cancún, Quintana Roo, al disputar dos encuentros de preparación como parte de su actividad nacional.

El representativo chiapaneco entrará en acción por la mañana, cuando se mida con Tucanes Jr. en un partido programado para las 10:00 horas. El compromiso permitirá a los jóvenes futbolistas continuar con su proceso de preparación y sumar minutos ante un rival de otra región.

La actividad no terminará con este juego, ya que por la tarde el conjunto tuxtleco volverá a la cancha para enfrentar a la Escuela León Filial Cancún, en un segundo duelo que está programado para las 18:00 horas. Ambos partidos servirán para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento de sus jugadores, además de trabajar diferentes aspectos futbolísticos de cara a los próximos compromisos de la Academia.

La doble jornada también representa una importante experiencia para los integrantes de Atlas Tuxtla, al tener la oportunidad de competir fuera de Chiapas y enfrentar a equipos con diferentes estilos de juego. Con esta actividad, la escuadra continúa fortaleciendo su proyecto formativo, utilizando este tipo de encuentros para impulsar el crecimiento deportivo de sus jóvenes futbolistas y mantenerlos en constante competencia.