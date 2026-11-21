Con la necesidad de sumar puntos y mejorar su panorama en la competencia, Academia Atlas y Cocodrilos se preparan para protagonizar uno de los encuentros de la jornada 10 del Torneo de la Amistad de Futbol 7, programado para este sábado 21 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en el parque del Oriente.

El compromiso representa una oportunidad importante para ambas escuadras, que llegan con la obligación de ofrecer una buena actuación y buscar un resultado positivo que les permita avanzar en sus respectivos objetivos en el certamen. Con la competencia entrando en una etapa en la que cada unidad comienza a tener mayor relevancia, dejar puntos en el camino podría complicar sus aspiraciones.

Academia Atlas tendrá la oportunidad de aprovechar su conocimiento de la cancha y tratar de imponer condiciones desde los primeros minutos. El conjunto rojinegro sabe que necesita mostrar orden, intensidad y contundencia frente al arco rival para inclinar la balanza a su favor.

Del otro lado, Cocodrilos llegará con la intención de hacer un partido inteligente, aprovechar sus oportunidades y complicar el funcionamiento de su adversario. Los reptiles intentarán mostrar su mejor versión futbolística, conscientes de que conseguir un triunfo en esta jornada representaría un impulso importante para sus aspiraciones.

Expectativa

Se espera un encuentro reñido, con dos equipos que no pueden darse el lujo de especular demasiado y que tendrán que buscar alternativas para marcar diferencia sobre el terreno de juego. La concentración defensiva y la efectividad frente a la portería serán aspectos fundamentales para definir el resultado.

La cita está pactada para las 8:00 horas, en el parque del Oriente, donde Academia Atlas y Cocodrilos tratarán de quedarse con los puntos en disputa y dar un paso importante en su camino por el Torneo de la Amistad de Futbol 7.