Atlas y Osos son los monarcas de la OEFA

En una emocionante jornada llena de intensidad, “touchdowns” y festejos, Atlas y Osos de Chiapas se alzaron campeones de las categorías peewee y potrillos respectivamente, en la temporada infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA). El escenario de los encuentros fue el templo del Futbol Americano en Tuxtla Gutiérrez, el estadio Samuel León Brindis.

Atlas gana final cardiaca

La doble cartelera de finales abrió con el duelo de campeonato de la categoría peewee, en el que dos organizaciones de amplio prestigio y seriedad se brindaron al máximo en un choque vibrante que finalizó con victoria para Atlas por espectacular “score” de 40 puntos a 38 sobre Borregos del Tec de Monterrey.

Como el marcador lo indica, el partido mantuvo la tensión al máximo hasta los últimos segundos y los más pequeños afiliados a la OEFA demostraron carácter, intensidad y talento en un choque netamente ofensivo y de grandes jugadas.

Ninguno de los dos conjuntos lograba despegarse con claridad en el marcador y la diferencia terminó siendo mínima tras una batalla memorable que además estuvo enmarcada por la lluvia, que no mermó los festejos en el terreno de juego o en la tribuna.

Osos arrasó en potrillos

El equipo mostró todo su poder ofensivo y defensivo para coronarse campeón tras vencer con autoridad, por contundente marcador de 46 puntos a 8 sobre el conjunto de Tuzas Real del Bosque.

Desde el “kick off”, el cuadro de Osos marcó el ritmo del encuentro con una ofensiva explosiva y una defensiva sólida que limitó constantemente los avances de Tuzas. Pese a que no pudo mostrarse en su mejor nivel, Tuzas Real del Bosque nunca dejó de competir y contó con el respaldo de su afición para pelear hasta la última jugada ante un rival que coronó una gran temporada con el título.

Continúan las acciones

De esta manera las finales infantiles de la OEFA Chiapas confirmaron el crecimiento de este deporte y la aparición de nuevos talentos, así como la vigente pasión de familias por promover en sus hijos el amor al deporte de las tacleadas.

Cabe aclarar que la temporada infantil del Futbol Americano de la OEFA Chiapas aún no termina, pues dieron a conocer que próximamente entrarán en acción las categorías Jr. bantam y bantam, contando con hasta seis equipos interesados en participar en cada una de estas dos divisiones.