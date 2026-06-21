Atlas y Real Tuxtla dividen unidades

La Academia Atlas Tuxtla y la Escuela de Futbol Real Tuxtla protagonizaron uno de los duelos más equilibrados de la jornada 8 de la Liga Infantil y Juvenil Municipal Sospó, luego de empatar 1-1 en un compromiso disputado la noche del viernes en el estadio Flor de Sospó.

Ante una buena asistencia de familiares y aficionados, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la intención de quedarse con los tres puntos, ofreciendo un partido dinámico, intenso y con constantes aproximaciones en las porterías. Desde los primeros minutos quedó claro que ninguno de los dos equipos regalaría espacios, por lo que el encuentro se desarrolló con un ritmo competitivo y mucha disputa en la zona media del campo.

La Academia Atlas Tuxtla fue el conjunto que logró adelantarse gracias a una destacada jugada ofensiva que terminó con la definición de Iker Castañeda. El atacante encontró el espacio necesario para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0, desatando la celebración de sus compañeros y otorgando una ventaja que parecía encaminar el duelo a su favor.

Tras recibir la anotación, la Escuela de Futbol Real Tuxtla mantuvo la calma y continuó desarrollando su planteamiento de juego. Este cuadro mostró orden táctico y paciencia para construir sus avances, evitando caer en la desesperación pese a encontrarse abajo en el marcador. Poco a poco comenzó a generar aproximaciones importantes que obligaron a la defensa rival a multiplicar esfuerzos para mantenerse arriba.

Empate

La insistencia rindió frutos cuando Daniel González apareció en el momento oportuno para conseguir el gol del empate. La anotación fue el reflejo del esfuerzo colectivo hecho por Real Tuxtla a lo largo del partido y permitió que el compromiso recuperara la paridad en los cartones.

Con el 1-1 en el marcador, el duelo ganó aún más intensidad. Los dos equipos buscaron el tanto de la diferencia, conscientes de la importancia de sumar una victoria en una competencia que cada jornada se vuelve más exigente. Atlas intentó aprovechar la velocidad de sus atacantes para sorprender en contragolpes, mientras que Real Tuxtla apostó por la posesión del balón y la generación de jugadas colectivas para acercarse con peligro al área rival.

Durante los minutos finales, las emociones continuaron. Ambas escuadras tuvieron oportunidades para inclinar la balanza a su favor, pero las intervenciones defensivas y el esfuerzo de los guardametas evitaron que se moviera nuevamente el marcador. La intensidad se mantuvo hasta el silbatazo final, que decretó la igualdad de condiciones entre dos conjuntos que dejaron una grata impresión sobre el terreno de juego.