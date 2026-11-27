El jugador británico de Baloncesto en Silla de Ruedas Lee Fryer, integrante de la selección que conquistó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido por 17 cargos relacionados con presuntos delitos sexuales y agresiones contra una misma mujer.

El deportista está acusado de 11 cargos de violación por hechos que presuntamente ocurrieron entre mayo de 2021 y mayo de 2026 en tres países: Inglaterra, España y Sudáfrica. La lista de señalamientos también incluye estrangulamiento intencional, agresión, voyeurismo y comportamiento controlador o coercitivo dentro de una relación íntima.

Fryer compareció ante el Tribunal de la Corona de Leeds mediante una videollamada desde prisión, donde escuchó la lectura de los cargos. El jugador, originario de Yorkshire, se declaró no culpable de 16 de las acusaciones, mientras que en el señalamiento de voyeurismo no se registró una declaración de culpabilidad o inocencia durante esa audiencia.

El caso también tuvo consecuencias en su trayectoria deportiva, luego de que la organización British Wheelchair Basketball lo separara del programa de Gran Bretaña y de sus actividades mientras avanza el procedimiento judicial. La situación generó repercusiones debido a que Fryer fue parte del equipo que obtuvo la plata paralímpica en París 2024.

El juicio está previsto para comenzar el 22 de marzo de 2027 en el Tribunal de la Corona de Leeds y tendría una duración aproximada de siete días. Mientras llega esa fecha, el deportista permanecerá bajo custodia y las acusaciones deberán ser examinadas ante la justicia, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.