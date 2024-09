Atletas aprueban examen de grados

Atletas de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Marimba y Terán participaron en la evaluación de grados menores, la cual fue dirigida por Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de dicha institución, y el sinodal Alfredo Custodio Alvarado. Los taekwondoínes culminaron de buena manera cada una de las pruebas y obtuvieron sus nuevas cintas.

Acompañados por los entrenadores de Panamericano Terán, Carlos Estrada y Julio Medina, Abarca Cabrera supervisó las ejecuciones desde cintas blancas hasta marrones. Los alumnos demostraron sus habilidades en combate, defensa personal, formas, rompimiento de tablas y ejercicios de psicomotricidad, completando así una intensa jornada de pruebas.

Tras evaluar el desempeño de cada participante, Édgar Tony Abarca Cabrera y Alfredo Custodio hicieron entrega de las nuevas cintas, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de los artemarcialistas en su camino hacia la obtención de la cinta negra.

“Evaluamos a los alumnos de las sedes Marimba y Terán, y estamos muy satisfechos con los resultados. Comenzamos con los más pequeños, donde la base del entrenamiento es la psicomotricidad, una habilidad fundamental que les beneficiará tanto en el deporte como en cualquier otra actividad formativa. Terminamos con las cintas marrones, donde ya se puede apreciar un trabajo mucho más técnico”, comentó Abarca Cabrera.

Por su parte, Custodio Alvarado destacó el esfuerzo de los alumnos y el apoyo incondicional de los padres de familia. “Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Detrás de cada estudiante hay mucho trabajo, y los padres han sido una parte fundamental al confiar en que el Tae kwon Do les ayudará a formar campeones, no solo en el deporte, sino en la vida”, concluyó.

Los representantes de las distintas escuelas continuarán con sus entrenamientos semanales para prepararse para la próxima evaluación que se llevará a cabo en los próximos meses. La intención principal de las academias es que los atletas puedan mejorar día con día hasta convertirse en los mejores exponentes en esta disciplina.