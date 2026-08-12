Atletas brillan en Campeonato Estatal 2026

Con intensidad, técnica y espíritu competitivo, se llevó a cabo el Campeonato Estatal de Kickboxing 2026, que reunió a más de 100 atletas procedentes de varios municipios de Chiapas y que tuvo como escenario las instalaciones del Instituto del Deporte.

La jornada permitió a los exponentes de distintas edades y niveles poner a prueba su preparación, en una competencia que además representó una oportunidad para continuar fortaleciendo el fogueo de los peleadores chiapanecos de cara a próximos compromisos.

Alfredo Custodio Alvarado, presidente de la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech), destacó la respuesta obtenida durante esta edición y señaló que el objetivo principal fue brindar a los deportista un espacio adecuado para adquirir experiencia y continuar con su proceso de formación.

“Muy contentos por el resultado. Pusimos nuestro mejor esfuerzo para que se cumpliera el programa de actividades; la gente se fue contenta. El objetivo es continuar sumando esfuerzos para el fogueo de cada atleta y seguir creciendo juntos”, señaló.

Municipios participantes

La actividad contó con la presencia de academias provenientes de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Pichucalco, Ocosingo, Ocozocoautla, Ixtapa y Benemérito de las Américas, lo que permitió reunir a representantes de diferentes regiones de la entidad.

Uno de los aspectos destacados fue la modalidad de iniciación, categoría diseñada para que los alumnos que comienzan su camino en el Kickboxing puedan enfrentarse a sus primeros retos competitivos de manera gradual.

Custodio Alvarado explicó que esta modalidad busca que los nuevos practicantes desarrollen confianza y experiencia antes de avanzar hacia niveles de mayor exigencia.

“Es una categoría que abrimos para que las y los alumnos puedan ir avanzando poco a poco, que vayan adquiriendo experiencia y confianza. En lo que fueron las modalidades de tatami y ring, se vio un gran nivel”, comentó.

Además de los combates de iniciación, dichas modalidades ofrecieron enfrentamientos de mayor exigencia, con atletas que mostraron diferentes recursos técnicos y físicos a lo largo de la jornada.

La competencia también sirvió para fortalecer los vínculos entre las diferentes academias del estado , con la intención de generar mayores oportunidades de preparación y competencia para los deportistas.

Entre las escuelas participantes estuvieron Tiger Muay Thai, de Benemérito de las Américas; SIAM Pazos, Kick Americano, Dojo Kenzo, Club Moreletti Kickboxing y Kickboxing Centro, de Tuxtla Gutiérrez; Titanes, de Ocosingo; Deportivo Santeliz, de Pichucalco; Gallos MMA y Ragnarok Combat Club, de Berriozábal; Halcones, de Ixtapa; Team Tury, de Chiapa de Corzo, y Tierra de Guerreros, de Ocozocoautla.

El dirigente de Akibech aprovechó el campeonato para hacer un llamado a los entrenadores de la entidad a integrarse al proyecto de la asociación y trabajar de manera conjunta por el crecimiento de este arte marcial. “Necesitamos unirnos para que el Kickboxing se haga notar con fuerza, y lo vamos a lograr con orden y con la participación de todos”, afirmó.

Con este Campeonato Estatal, la disciplina continúa generando espacios de competencia para sus atletas y consolidando una estructura que busca impulsar el desarrollo de nuevos talentos en sus diferentes modalidades.