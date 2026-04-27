Atletas conquistan la Carrera Vamos Ancianos

Bajo un ambiente cargado de entusiasmo y con las primeras luces del día como testigo, la capital chiapaneca vivió una auténtica fiesta deportiva con la realización de la carrera con causa Vamos Ancianos, evento que reunió a cientos de participantes comprometidos no solo con el Atletismo, sino también con el apoyo a sectores vulnerables.

Desde muy temprano, el parque Bicentenario comenzó a recibir a corredores de todas las edades, quienes arribaron con gran ánimo para formar parte de esta tradicional justa pedestre. Familias completas, grupos de amigos y atletas experimentados coincidieron en un mismo punto con un objetivo en común: recorrer la ruta establecida y contribuir a una noble causa.

La salida se dio en punto de las 7:00 de la mañana, momento en el que el contingente comenzó a avanzar con determinación por las principales vialidades de la ciudad. La ruta permitió a los participantes disfrutar de un trayecto dinámico, en el que pusieron a prueba su resistencia física y mental, mientras eran alentados por el público que se dio cita a lo largo del recorrido.

Organización

El evento destacó por su organización, así como por el ambiente de compañerismo que prevaleció durante toda la jornada. Los corredores mostraron disciplina, preparación y un gran espíritu deportivo, elementos que se reflejaron en cada paso rumbo a la meta ubicada en la Calzada de los Hombres Ilustres, donde poco a poco fueron llegando los participantes entre aplausos y muestras de reconocimiento.

En el aspecto competitivo, varios atletas lograron imponer un ritmo constante desde los primeros kilómetros, lo que les permitió posicionarse en los primeros lugares y cruzar la meta con tiempos destacados. Sin embargo, más allá de los resultados, el verdadero triunfo se vivió en la participación y en la suma de esfuerzos por una causa social que une a la comunidad.

Al finalizar el evento, el organizador Freddy Valencia expresó su agradecimiento hacia todos los asistentes, resaltando la importancia de la respuesta obtenida en esta edición. “Agradecemos de corazón a cada uno de los corredores que se dieron cita, su participación es fundamental para seguir impulsando este tipo de iniciativas que buscan ayudar y generar conciencia. Ver tantas personas unidas por el deporte y la solidaridad nos motiva a seguir adelante”, comentó.

Jornada

La jornada concluyó en un ambiente festivo, con sonrisas, medallas al cuello y la satisfacción de haber cumplido un reto personal y colectivo. La carrera Vamos Ancianos reafirmó una vez más el compromiso de la sociedad chiapaneca con el deporte y las causas sociales, consolidándose como un evento que trasciende más allá de la competencia.