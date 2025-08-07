Atletas correrán por una buena causa

El próximo 7 de septiembre, Tuxtla Gutiérrez será nuevamente la sede de un evento que combina deporte, solidaridad y compromiso social. La sexta edición de la carrera Todo México Salvando Vidas llegará al parque recreativo Caña Hueca con la meta de reunir a cientos de corredores que deseen aportar su granito de arena para el fortalecimiento de la atención prehospitalaria en Chiapas.

Esta carrera organizada por la Cruz Roja Mexicana representa mucho más que una competencia atlética. Su propósito principal es recaudar fondos que ayuden al mantenimiento de las unidades médicas, así como a la adquisición de insumos y medicamentos que permitan seguir brindando atención oportuna a la ciudadanía.

Invitan a apoyar

Para esta edición esperan reunir a más de mil participantes, quienes podrán inscribirse en las distancias de 10 km, 5 km y 3 km, lo que permite que tanto atletas experimentados como familias enteras puedan sumarse a esta noble causa.

El banderazo de salida se dará en punto de las 7 de la mañana, teniendo como punto de partida y meta las instalaciones del parque Caña Hueca, uno de los espacios más emblemáticos para el deporte en la capital chiapaneca.

Como parte del reconocimiento a los participantes, cada corredor recibirá una medalla conmemorativa del evento, símbolo de su solidaridad y su compromiso con las causas sociales. Además, se contará con atención médica, puntos de hidratación y seguridad durante todo el recorrido.

La invitación queda abierta para todos aquellos que deseen correr, convivir y apoyar una labor que salva vidas todos los días. Tuxtla Gutiérrez ya se alista para una jornada en la que el corazón y las piernas correrán al mismo ritmo.