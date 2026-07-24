Atletas destacan en el nacional infantil

Una destacada participación tuvo el equipo Rancho San Rafael de Chiapas en la categoría dientes de leche del Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas Puebla 2026, al finalizar en el octavo lugar frente a los mejores equipos de México y Estados Unidos.

El certamen, celebrado en el Centro Expositor de Puebla, reunió a las nuevas generaciones de la Charrería nacional. La representación chiapaneca dejó una grata impresión gracias a una actuación sólida que le permitió sumar 226 puntos.

La escuadra abrió su participación con una cala de Rafael Castillejos Mayans, mientras que en las colas destacó Gustavo Jorge Enríquez Sánchez Aldana Acosta, quien aportó 37 unidades, seguido de Rafael Castillejos y Francisco Moguel Suárez, con 28 puntos cada uno.

En las suertes restantes, Dámaso Maximiliano García Rabanhales colaboró con puntos en la monta de toro y el lazo de cabeza; Héctor Santiago Barba Ochoa cumplió en la monta de yegua; Julio César Ozuna González aportó manganas a pie y a caballo, mientras que el paso de la muerte corrió a cargo de Gustavo Jorge Enríquez, cerrando una actuación que permitió al conjunto chiapaneco instalarse entre los mejores del país.

El resultado representa un importante logro para Rancho San Rafael, al competir frente a escuadras de gran tradición y confirmar el crecimiento que ha tenido la Charrería infantil en Chiapas, gracias al trabajo conjunto de los pequeños charros, entrenadores y padres de familia.

Luego esta experiencia, el equipo continuará con su preparación pensando en los próximos compromisos, teniendo como principal objetivo el Nacionalito 2027, cuya organización podría recaer en el estado de Chiapas, lo que representaría una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de las nuevas generaciones de este deporte nacional.