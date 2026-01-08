Atletas inician el año con nueva cinta

La selección Lobos de Chiapas dio inicio formal a sus actividades del año con la evaluación de grados menores, un proceso que representó no solo el cierre del ciclo anterior, sino también el arranque de nuevos objetivos deportivos para decenas de niños y jóvenes practicantes de Tae Kwon Do.

Este representativo está integrado por las escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Centro, Custodio, Copoya y Haitore, que durante dos jornadas concentraron a sus alumnos en una exigente evaluación técnica, la cual permitió medir avances, corregir detalles y reconocer el crecimiento individual y colectivo de los atletas.

El examen corrió a cargo del sinodal Víctor López, quien estuvo acompañado por los entrenadores Alfredo Custodio Alvarado y César Cruz. En conjunto, supervisaron el desempeño de alumnos que aspiraron al cambio de cinta en los grados de blancas, blancas avanzadas, amarillas, amarillas avanzadas, verdes, verdes avanzadas, azules y marrones, cubriendo así una amplia base formativa del programa.

Cada uno de los aspirantes fue sometido a pruebas acordes con su nivel, que incluyeron circuitos de motricidad, pasos de combate, ejecución de formas, defensa personal, rompimiento de tablas y combates controlados. De este modo evaluaron coordinación, técnica, disciplina y comprensión del arte marcial, elementos fundamentales en el desarrollo integral del practicante.

Proceso

El director de la selección Lobos, Alfredo Custodio Alvarado, dio seguimiento puntual a la evaluación, resaltando la importancia de estos procesos como parte del crecimiento deportivo y humano de los alumnos. Subrayó que la constancia en los entrenamientos y la disciplina mostrada reflejan el trabajo que se hace de manera cotidiana en cada una de las escuelas que integran el proyecto.

Antes de la entrega de cintas y avances, el sinodal Víctor López compartió observaciones generales sobre el desempeño de los examinados, destacando el alto nivel mostrado y, sobre todo, la unión que existe entre atletas provenientes de distintas academias. Señaló que esa cohesión es resultado de una buena coordinación entre entrenadores y de un proyecto sólido que prioriza la formación a largo plazo.

Asimismo, reconoció el crecimiento que han tenido las escuelas Panamericano Centro, Copoya, Custodio y Haitore, al considerar que se trata de un equipo fuerte, con bases sólidas en formas y combate, además de contar con seleccionados estatales y medallistas internacionales, lo que eleva el nivel general del grupo.

Final

Al finalizar la evaluación, los entrenadores Víctor López, César Cruz y Alfredo Custodio Alvarado hicieron la entrega oficial de avances, cintas y certificados, marcando así un momento significativo para los atletas y sus familias, quienes vieron recompensado el esfuerzo, la disciplina y el compromiso mostrado a lo largo del proceso.

Con esta actividad, Lobos de Chiapas reafirma su compromiso con la formación deportiva, dando inicio a un año que se perfila lleno de retos, competencias y nuevas metas dentro del Tae Kwon Do estatal y nacional.