Atletas vencieron al frío en Berriozábal

La tarde del sábado, Berriozábal se convirtió en punto de encuentro para el deporte y la convivencia con la realización de la cuarta edición de la Carrera Cafecito con Pan, un evento que continúa consolidándose dentro del calendario atlético de Chiapas y que en esta ocasión reunió a cerca de 400 atletas.

Meta

La competencia tuvo como salida y meta las instalaciones del Hospital 12 Camas, escenario desde donde los participantes tomaron parte en los recorridos de 7 y 4.4 kilómetros, en un ambiente familiar que combinó el esfuerzo deportivo con la identidad y tradición que distingue a esta justa.

El evento fue organizado por Atletismo y Ciclismo de Chiapas, agrupación que ha impulsado de manera constante actividades que fomentan la activación física y la participación de corredores de distintos niveles, desde atletas competitivos hasta aficionados que buscan disfrutar del deporte.

Ganadores

En la distancia principal de 7 la victoria en la rama femenil fue para Dareka Pantoja, quien cruzó la meta con un tiempo de 32:38, imponiendo un ritmo sólido desde los primeros kilómetros. El segundo lugar correspondió a Fátima Reyes, con registro de 37:42, mientras que Frida Jiménez completó el podio al detener el cronómetro en 39:02.

Dentro de la rama varonil, el triunfo fue para Javier Alonso, quien se adjudicó el primer sitio con un tiempo de 29:41. La segunda posición fue para Abraham Álvarez, con 30:28, seguido de Diego Teco, quien finalizó tercero con marca de 30:42, protagonizando una llegada cerrada entre los punteros.

En la prueba de 4.4 kilómetros, Bryan Alexander se quedó con el primer lugar en la rama varonil, mientras que en la femenil la ganadora fue Alondra Reyes, ambos destacando por su constancia y buen cierre de competencia.

Al término del evento, los corredores recibieron su medalla conmemorativa, además del ya tradicional café con pan, distintivo de carrera y que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los participantes.

Alexander Parz, organizador de la justa, destacó la respuesta positiva de los atletas y el crecimiento que ha tenido la carrera. Señaló que el objetivo principal es seguir promoviendo el Atletismo en un ambiente sano y familiar, agradeciendo el respaldo de corredores, voluntarios y autoridades que hicieron posible una edición más exitosa.