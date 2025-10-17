Atlético Balajú quiere el campeonato

La espera terminó. Este sábado 18 de octubre, los reflectores del Futbol infantil se concentrarán en las instalaciones de Futbol de Altura (Sears), donde se llevará a cabo la gran final de la Supercopa Infantil Mayor Sabatina de la Liga Palapa Fut 7, enfrentando a dos escuadras que han sido protagonistas durante todo el torneo: Atlético Balajú y La Pandilla F. C.

El duelo está programado para iniciar a la 1 de la tarde y se espera que sea un enfrentamiento lleno de intensidad, técnica y espíritu competitivo. Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar a rivales de alto nivel, demostrando orden táctico, solidez defensiva y una gran capacidad ofensiva. La final promete convertirse en una auténtica fiesta deportiva para las familias y los seguidores del Futbol formativo.

En busca del título

Durante toda la temporada, el Atlético Balajú se distinguió por su juego colectivo, su precisión en el toque y la contundencia de su delantera, características que le permitieron instalarse en la disputa por el campeonato. En contraparte, La Pandilla F. C. destacó por su garra, velocidad y entrega en cada encuentro, factores que lo convirtieron en un rival difícil de superar y que ahora lo colocan a un paso de la gloria.

La organización de la Liga Palapa Fut 7 anunció que la final contará con transmisión en vivo a través de Facebook Live, permitiendo que familiares y aficionados sigan cada jugada, cada gol y cada emoción de esta gran definición. Con ello se busca fortalecer el alcance del torneo y reconocer el esfuerzo de los jóvenes talentos que representan el futuro del Futbol chiapaneco.

Más allá del trofeo, la Supercopa Infantil Mayor Sabatina representa una oportunidad invaluable para fomentar valores como la disciplina, la amistad y el trabajo en equipo, pilares fundamentales en la formación deportiva de los niños y adolescentes. La liga ha consolidado un espacio donde los sueños comienzan a tomar forma, y esta final será el escenario perfecto para celebrarlo.

Todo está listo para conocer al nuevo campeón. Atlético Balajú y La Pandilla F. C. saltarán al terreno de juego con la ilusión de levantar el título y dejar su huella en la historia del torneo.