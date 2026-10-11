Atlético de San Luis recibe a un motivado Santos

El Santos Laguna ha comenzado a dejar atrás el bache futbolístico que lo mantuvo en el fondo de la clasificación. Las recientes victorias le devolvieron confianza al conjunto coahuilense, que este domingo visitará al Atlético de San Luis en el estadio Libertad Financiera, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026.

El repunte de los Guerreros comenzó con el encuentro ante los Bravos de FC Juárez, al que vencieron en la fecha 8 por marcador de 2-2, de acuerdo con el registro proporcionado. Posteriormente, sorprendieron al derrotar 3-2 a los Diablos Rojos del Toluca y superaron 1-0 a los Tuzos del Pachuca, resultados que les permitieron salir del fondo de la tabla.

Potosinos vs Hidrocálidos

El Atlético de San Luis también llega con mejores sensaciones después de conseguir triunfos frente al Necaxa, por 3-1, y los Pumas, por 3-2. Los potosinos intentarán aprovechar su condición de locales para prolongar su buen momento y frenar el impulso de los laguneros.

El enfrentamiento promete intensidad, pues ambos clubes han encontrado resultados positivos en las últimas jornadas y buscarán dar continuidad a esa mejoría. Sin embargo, los antecedentes recientes favorecen al Atlético de San Luis, que ganó sus últimos cinco enfrentamientos ante Santos Laguna, según los datos proporcionados.

Los dirigidos por Renato Paiva intentarán mantener esa tendencia favorable, mientras que los Guerreros tratarán de demostrar que su recuperación puede consolidarse. El duelo comenzará a las 17:00 horas y podrá seguirse por ESPN 2 y Disney Plus.

Pumas y Cruz Azul, por el triunfo

Estas escuadras se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos conjuntos necesitan recuperar regularidad y sumar unidades para no comprometer sus aspiraciones en la competencia.

El equipo universitario atraviesa dificultades para encontrar contundencia y estabilidad en su funcionamiento. En lo que va del torneo, acumula tres victorias, la más reciente frente al León en la jornada 7. Desde entonces, los auriazules han alternado empates y derrotas, incluida la caída por 3-2 ante el Atlético de San Luis, partido en el que no pudieron conservar la ventaja en casa.

Los dirigidos por Esteban Solari acumulan 12 puntos y se encuentran cada vez más presionados por la necesidad de acercarse a los puestos de clasificación. Un triunfo ante los cementeros representaría una oportunidad para recuperar confianza y evitar que la distancia con las escuadras de la parte alta siga aumentando.

Cruz Azul, por su parte, pasó de ubicarse entre los primeros lugares a instalarse en la zona media de la tabla, con 16 unidades. Después de tres conquistas consecutivas, la Máquina empató con Toluca en el estadio Nemesio Díez, resultado que permitió a los Diablos Rojos quedarse con el liderato.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui buscará recuperar el camino de la victoria en una cancha que le trae buenos recuerdos. El estadio Olímpico Universitario fue el escenario donde Cruz Azul conquistó su décimo título de Liga MX, durante el Clausura 2026, en mayo pasado.

Los cementeros intentarán repetir una actuación convincente para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que los universitarios tratarán de hacer valer su localía. El encuentro está programado para este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas.