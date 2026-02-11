Atlético Mondongo levanta la corona

La quinta edición del Torneo Kings League San José ya tiene nuevo monarca. Atlético Mondongo firmó una final contundente y de alto nivel para proclamarse campeón tras imponerse por 5-2 a Tazo Dorado, en un duelo en la cancha de Fut 7 San José que mantuvo intensidad de principio a fin y confirmó la superioridad del monarca a lo largo del certamen.

Desde el silbatazo inicial, Mondongo mostró una postura decidida, respaldada por el liderato general que sostuvo durante la temporada regular. El equipo combinó orden defensivo, dinamismo en el mediocampo y contundencia al frente, elementos que terminaron por inclinar la balanza en el partido más importante.

La gran figura de la noche fue el guardameta Elimauri Magdaleno, quien fue determinante bajo los tres postes y se quedó con el reconocimiento de jugador más valioso del torneo. Sus intervenciones evitaron que Tazo Dorado se metiera de lleno al encuentro en momentos clave, transmitiendo seguridad y liderazgo a su línea defensiva.

En la zaga, Mario Zúñiga y Víctor Alfaro cumplieron con una actuación sólida, neutralizando los avances del rival y saliendo con claridad desde el fondo. El mediocampo fue uno de los puntos más altos del campeón, con Richard Hernández Roque “Gato”, Fidel Herrera y Cristian Martínez dominando ambos tiempos, además de contribuir al marcador, reflejando el equilibrio entre recuperación y llegada ofensiva.

Los goles del nuevo monarca cayeron por conducto de Fidel Herrera a los minutos 18, 22 y 36, mientras que Richard Hernández, “Gato”, anotó el cuarto al minuto 49.

No fue suficiente

Tazo Dorado, sublíder y aspirante al bicampeonato, nunca dejó de luchar, pero no logró imponer su jerarquía. El conjunto resintió un autogol de Sergio Vázquez que marcó el rumbo del partido (5-0).

A pesar de esto, Heriberto Vázquez y Daniel Candelaria consiguieron descontar a los minutos 61 y 68, mostrando orgullo y carácter hasta el final. Ni siquiera la presencia del campeón goleador, Raúl Pascacio, autor de 42 tantos en la competencia, fue suficiente para revertir el resultado.

Con este título, Atlético Mondongo cierra un torneo redondo y confirma que su campeonato es producto del trabajo colectivo, la disciplina táctica y la efectividad en los momentos decisivos. La Kings League San José suma un nuevo monarca que deja huella y eleva el listón de la liga.