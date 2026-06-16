Atlético Pistones avanza con autoridad

Atlético Pistones firmó una actuación contundente y se convirtió en el primer finalista de la Liga del Sureste MX, luego de derrotar por marcador de 3-0 a Unicach en el partido de vuelta de las semifinales, celebrado este fin de semana en el estadio Flor de Sospó.

Tras el empate sin anotaciones registrado en el duelo de ida una semana antes, ambas escuadras llegaron con la obligación de buscar el triunfo para mantenerse con vida en la competencia. Sin embargo, fue el conjunto de Pistones el que encontró rápidamente los espacios y aprovechó sus oportunidades para encaminar una merecida victoria.

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El encuentro apenas comenzaba cuando Atlético Pistones golpeó por primera ocasión. Al minuto 6, Ángel Sánchez apareció dentro del área para culminar una jugada ofensiva que tomó mal posicionada a la defensa universitaria. El atacante recibió un servicio preciso y definió con tranquilidad para vencer al guardameta rival, provocando la euforia de los aficionados que se dieron cita en el inmueble.

El gol tempranero modificó por completo el desarrollo del compromiso. Unicach intentó reaccionar adelantando líneas, pero apenas dos minutos después volvió a sufrir un duro golpe. Al minuto 8, Francisco Sol aprovechó una desatención defensiva para quedarse con la pelota cerca del área y sacar un disparo efectivo que terminó en el fondo de las redes, colocando el 2-0 en la pizarra y aumentando la presión para los universitarios.

Con la ventaja a su favor, Atlético Pistones manejó mejor los tiempos del partido. El equipo mostró orden en todas sus líneas y logró contener los intentos de respuesta de su adversario, que intentaba descontar para regresar a la eliminatoria.

La insistencia ofensiva de los locales tuvo nuevamente recompensa antes de concluir la primera mitad. Cuando el reloj marcaba el minuto 39, Agustín Sánchez apareció para concretar una nueva ofensiva y ampliar la diferencia a tres goles. La anotación prácticamente sentenció la serie, pues además del 3-0 parcial representaba una ventaja muy complicada de remontar para Unicach.

Segunda mitad

El descanso llegó con un panorama ampliamente favorable para Atlético Pistones, que tenía un pie y medio en la gran final gracias a una primera parte llena de efectividad frente al arco rival.

Para la segunda mitad, el trámite fue diferente. Unicach intentó adelantar líneas y generar peligro en busca de una reacción histórica, mientras que Pistones optó por administrar la ventaja obtenida. Aunque ambos conjuntos generaron aproximaciones y mantuvieron la intensidad en cada sector del campo, las anotaciones ya no llegaron.

Los minutos transcurrieron con un Atlético Pistones sólido en defensa y consciente de que la clasificación estaba cada vez más cerca. El silbatazo final confirmó el resultado de 3-0 y un marcador global idéntico, suficiente para que el conjunto avanzara a la disputa por el campeonato.

Victoria

Con este triunfo, Atlético Pistones ratifica el gran momento que atraviesa dentro del torneo y ahora espera conocer a su rival para la gran final, instancia en la que buscará coronar una campaña llena de regularidad, buen Futbol y resultados positivos.