Aumenta presencia de futbolistas chiapanecos

El talento chiapaneco continúa ganando terreno en las fuerzas básicas del Futbol mexicano. Para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX Sub-21, un total de cinco jugadores originarios del estado fueron registrados con clubes de primera división, consolidando el crecimiento del balompié chiapaneco en el ámbito nacional.

Cruz Azul es el equipo con mayor representación al contar con dos futbolistas: el delantero Jonathan Vázquez Tapia, originario de Cintalapa, y el portero Santiago Coutiño Madrigal, de Tuxtla Gutiérrez. Ambos buscarán consolidarse con la Máquina en la presente campaña.

En las Chivas de Guadalajara figura el defensor tuxtleco Jhonnatan Grajales D’Gómez, quien disputará su primer torneo completo en la categoría sub-21 luego de haber destacado con la sub-19 y sumar minutos con el equipo superior.

Por su parte, el guardameta Javier Antonio Orantes Bernal, también de Tuxtla Gutiérrez, afrontará su tercera temporada en la sub-21 defendiendo los colores del Necaxa, mientras que el mediocampista Julio César Domínguez Castillejos, originario de Arriaga e hijo del exseleccionado nacional Julio César “Cata” Domínguez, continuará su proceso de formación con los Pumas de la UNAM.

Los cinco llegan al Apertura 2026 después de haber mostrado un importante crecimiento en las categorías inferiores de sus respectivos clubes, acumulando experiencia y minutos de juego que fortalecen sus aspiraciones de dar el salto al máximo circuito.

La presencia de estos jóvenes confirma el buen momento que vive la formación de talento en Chiapas y mantiene abierta la posibilidad de que nuevos futbolistas del estado lleguen próximamente a debutar en la primera división.