Aury Racing acaricia la corona

Aury Racing podría vivir este sábado una jornada definitiva para sus aspiraciones en la Fórmula 1.8 Chiapas, cuando se dispute la séptima fecha de la temporada, en el Súper Óvalo Chiapas de Berriozábal.

Christian Ortiz del Pino, al volante del monoplaza número 21, llega como líder de la clasificación con 209 puntos y una ventaja de 41 unidades sobre su más cercano perseguidor, Jassyr Salazar, quien acumula 168 unidades.

En la tercera posición aparece Sebastián Rodríguez con 165, por lo que los resultados de esta fecha podrían ser determinantes en la lucha por la corona. El escenario más favorable para Aury Racing pasa por conquistar las dos salidas programadas para el sábado y sumar también los puntos disponibles en la calificación. El sistema de competencia entrega dos unidades por la “pole position”, mientras que en carrera se otorgan 21 puntos al ganador, 18 al segundo lugar y 15 al tercero.

Con la ventaja que posee actualmente, Ortiz del Pino tiene la posibilidad de ampliar considerablemente la diferencia y dejar prácticamente sentenciado el campeonato. Sin embargo, sus principales adversarios todavía cuentan con margen para mantener abierta la batalla, lo que anticipa una jornada electrizante en el trazado chiapaneco.

Dos “heats” y dos trazos

La actividad del sábado comienza con la junta de pilotos, programada para las 10:00 horas, seguida del sorteo de calificación a las 10:30 y la sesión clasificatoria a las 11:00.

El primer “heat” arrancará a las 12:00 horas sobre el Trazo Súper Copa, mientras que la segunda salida será a las 13:40 en el Trazo 2. Ambas competencias tendrán una duración de 20 minutos más una vuelta, formato para el cual la organización recomendó a los equipos preparar especialmente el rendimiento y consumo de combustible. La premiación está contemplada para las 14:30 horas.