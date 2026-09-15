Aury Racing Team se acerca al campeonato

Aury Racing Team dio un paso importante rumbo al campeonato 2026 de la Fórmula 1.8 Chiapas, luego de que Cristian Ortiz del Pino sumara un primero y un tercer lugar durante la séptima fecha, celebrada el fin de semana en el Súper Óvalo Chiapas.

La sesión se caracterizó por los rebases, la velocidad y una intensa lucha en pista, en la que Sebastián Rodríguez y Jassyr Salazar intentaron recortar distancias frente al líder del certamen. Sin embargo, Ortiz volvió a responder en un momento clave de la temporada y conservó su amplia ventaja en la clasificación.

El conductor del monoplaza número 21 llegó a esta jornada como líder con 209 puntos, 41 por encima de Salazar, quien ocupaba la segunda posición con 168, mientras Rodríguez aparecía tercero con 165 unidades.

Mantiene paso de campeón

Ortiz del Pino reconoció que la presión comienza a sentirse conforme disminuye el número de oportunidades restantes, aunque destacó el rendimiento mostrado por la escudería en estas dos carreras.

“Estuvimos un poco nerviosos poniendo el carro a punto, pero nos fue muy bien. En el primer ‘heat’ estuvimos en el tercer lugar, y en el segundo logramos el primero”, celebró.

Aunque todavía existen puntos en disputa, Ortiz considera que la diferencia obtenida a lo largo del año coloca al equipo muy cerca de cumplir su principal objetivo. De hecho, el solo presentarse a correr en las últimas fechas —sin necesidad de ganarlas— podría ser suficiente para coronarse campeón.

“Matemáticamente es venir nada más a participar; pero, obviamente, el objetivo del equipo es terminar siempre en los primeros lugares, y prácticamente podríamos decir que ya estamos levantando otra vez el campeonato”, reconoció.

Al cien por ciento

El buen desempeño no ha sido producto únicamente de las actuaciones del piloto. Cristian resaltó el trabajo que hay detrás del monoplaza número 21 y consideró que la confiabilidad mecánica ha sido una de las claves para mantenerse constantemente entre los primeros puestos.

“Yo creo que eso ha sido lo principal. La verdad es que el cuerpo de mecánicos ha puesto el carro a punto”, expresó el piloto, quien en las prácticas pasó apuros, pero sus mecánicos lograron darle un auto competitivo.

El tricampeonato, cerca

Finalmente, Ortiz del Pino reconoció que conquistar nuevamente la corona tendría un significado especial, pues representaría su tercer campeonato en la F1.8 Chiapas. “Ese es el objetivo: tener el tricampeonato y que se quede aquí en casa, con Viajes Aury y Aury Racing Team”, subrayó.

Además, celebró que sus hermanos hayan regresado a la competencia y anticipó que podrían acompañarlo en las últimas fechas de la temporada. La siguiente competencia de la Fórmula 1.8 Chiapas será el sábado 3 de octubre.