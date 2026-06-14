Avanza el Mundialito Interprepas 2026

La actividad del Mundialito Interprepas 2026 de Futbol 5 continúa generando emociones entre los estudiantes de diferentes instituciones educativas de Tuxtla Gutiérrez, quienes protagonizaron una intensa jornada de partidos en el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos.

Los representativos participantes saltaron a la cancha con el objetivo de sumar unidades importantes en la fase de grupos, dejando como resultado varios duelos de alto nivel. Destacan algunas goleadas que llamaron la atención de aficionados y compañeros que acudieron a respaldar a sus respectivos equipos.

En las acciones matutinas, Corea del Sur, representado por la Prepa 7, consiguió una contundente victoria por marcador de 9-1 sobre República Checa, también de la Prepa 7, demostrando un gran poder ofensivo desde los primeros minutos del encuentro.

Por su parte, México, representado por la Prepa 7, logró imponerse por 3-0 ante Sudáfrica, resultado que le permitió mantenerse entre los conjuntos protagonistas de la competencia y sumar una importante victoria en el certamen.

Favoritos

Uno de los marcadores más abultados de la jornada fue el de Alemania, representada por la Prepa 4, que superó por 10-3 a Francia, conjunto integrado por estudiantes de Telebachillerato, en un partido que se caracterizó por el dinamismo ofensivo de ambos cuadros.

La sesión matutina concluyó con el triunfo de Italia, representada por la Prepa 7 Atain, que derrotó por 5 goles a 3 a España, equipo de la escuela Gilberto Velázquez, en uno de los compromisos más disputados del día.

Para la actividad vespertina se vivieron choques igualmente intensos. Portugal, representado por la Prepa 2, protagonizó la goleada más amplia de la jornada al vencer por un contundente 17-0 a Inglaterra, integrada por estudiantes de la Upsum.

Destacado

Otro de los juegos destacados fue el que enfrentó a Bélgica, del Cobach 234, contra Países Bajos de la Prepa 6 Silver. El marcador favoreció a los belgas por 6-3, en un compromiso en el que ambos conjuntos mostraron gran capacidad ofensiva.

Uruguay, representado por Conalep 312, y Colombia, del CECyT 40, protagonizaron uno de los partidos más equilibrados de la fecha al igualar 1-1 tras un duelo muy cerrado que mantuvo la incertidumbre hasta el silbatazo final.

Con estos resultados el Mundialito Interprepas 2026 sigue afianzándose como una plataforma de convivencia, integración y promoción deportiva para la comunidad estudiantil, que encuentra en este torneo una oportunidad para representar con orgullo a sus instituciones educativas a través del Futbol 5.