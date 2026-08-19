Avanza rehabilitación del parque Caña Hueca

Los trabajos de rehabilitación del parque Caña Hueca continúan avanzando en diferentes áreas, con remodelación en canchas, techumbres, iluminación, drenaje y accesos dignos, como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la capital.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, hizo en días recientes un recorrido de seguimiento, y “Cuarto Poder” constató los avances de los trabajos iniciados en junio y cuya conclusión se estima para inicios del próximo mes de septiembre.

Canchas de Basquetbol

Entre las áreas renovadas se encuentran las canchas de Basquetbol, que también son utilizadas para la práctica del Voleibol. En este sector se hacen trabajos en la techumbre y el cambio de piso, mientras que el drenaje pluvial ya está concluido, al igual que el pintado de tribunas, y en breve se colocarán también nuevos tableros.

Las adecuaciones en la techumbre permitirán contar con espacios mejor iluminados y contribuirán a disminuir problemas de goteras durante la temporada de lluvia.

Canchas de Futbol

Por otra parte, las obras en las canchas de Futbol reportan un avance del 75 por ciento. Entre los trabajos se encuentra la colocación de pasto sintético, así como la instalación de bancas para árbitros y jugadores, nuevos accesos, mallas perimetrales y reflectores que permitirán mejorar la iluminación durante los partidos nocturnos.

Otras mejoras

Las acciones de rehabilitación no terminarán en estas zonas, pues entre los proyectos contemplados por el H. Ayuntamiento se encuentran futuras intervenciones en las canchas de Frontón, Pádel y Softbol, mientras que en materia de seguridad también está prevista la instalación de un mayor número de cámaras de videovigilancia, buscando reforzar la protección de deportistas, familias y visitantes que acuden diariamente al parque.