Avanzan a paso veloz las inscripciones

Las inscripciones para la décima edición de la Carrera San Silvestre Tuxtla, “La última y nos vamos”, avanzan a paso firme y se encuentran cerca de agotarse, por ser uno de los eventos atléticos más esperados del año y que marca el cierre del calendario “runner” en Chiapas.

Rey López Muñoz, integrante del comité organizador, informó que ya se ha cubierto aproximadamente el 80 por ciento del cupo máximo, reflejo de la gran respuesta que año con año tiene esta competencia, programada para el miércoles 31 de diciembre, en punto de las 6 de la mañana.

La salida y la meta estarán ubicadas en Vips Poniente, recorriendo el bulevar Belisario Domínguez en las tradicionales distancias de 5 y 10 kilómetros, rutas ya conocidas por los corredores locales y foráneos que buscan despedir el año con actividad física y ambiente familiar.

López Muñoz invitó a los interesados a no dejar su registro para el último momento, destacando que cada edición ha tenido una excelente respuesta. El costo de inscripción es de 350 pesos e incluye playera conmemorativa, número oficial, hidratación en ruta, servicios médicos, seguridad vial y medalla al finalizar la prueba.

Como en años anteriores, la carrera tendrá un fin social, destinando parte de lo recaudado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas, reforzando el carácter solidario del evento.

Los registros se llevan a cabo en Vips Poniente y Oriente de Tuxtla Gutiérrez, así como en Vips San Cristóbal de Las Casas, de 9:00 a 20:00 horas. La entrega de kits será el martes 30 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas, en el Hotel Holiday Inn Tuxtla.

Habrá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de los 10 kilómetros en la categoría libre, en ambas ramas, además de estímulos para capacidades diferentes, masters y veteranos, y reconocimientos para los mejores de 5 kilómetros.