Avanzan registros para torneo de aniversario

A buen ritmo avanzan los registros para el Torneo de Ajedrez 50 Aniversario Cuarto Poder Tu Diario Vivir, a celebrarse el sábado 30 de mayo en el salón Chac Mool del Hotel Eco City de Tuxtla Gutiérrez.

Incluso se ha confirmado la presencia de exponentes de amplio prestigio en la entidad, como la maestra nacional Karina Guillén Moreno, quien también ha sido medallista por Chiapas en Olimpiadas Nacionales.

A ella se suma el destacado trebejista Moisés Flores, quien recientemente se coronó en la Gran Copa Chiapas Jaguar de Ajedrez, así como jugadores que han sido parte de la selección estatal como Valeria Torres, Maximiliano Burgos, Mauricio Mancilla, entre otros.

Al respecto, es oportuno recordar que el certamen cuenta con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac), y es organizado por la Liga de Ajedrez Tuchtlán, que dirige el doctor Edén López Martínez, quien fungirá como árbitro oficial.

Continúan los registros

Las inscripciones son completamente gratuitas y pueden hacerse desde este momento comunicándose al teléfono 9612201963. Los premios para los ganadores son los siguientes: mil 200 pesos para el primer lugar, 800 para el segundo, 600 para el tercero, 500 para el cuatro y 300 para el quinto. Asimismo, se premiará al mejor jugador infantil, a la mejor femenil y al mejor senior (mayor de 60 años), con 500 pesos cada uno.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la categoría es libre y se usará el sistema de competencia suizo a seis rondas, basado en “rating”, con ritmo de juego de 10 minutos, más 2 segundos de incremento por jugador. Se considerarán los desempates técnicos de encuentro directo, Buchholz, Buchholz con cortes 1, Sonneborn-Berger, mayor número de victorias y victorias con negras. En cuanto al reglamento, se aplicará el vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).