Avíos liquida a Guerreras en Caña Hueca

El diamante de Caña Hueca volvió a vibrar con el Softbol femenil de la Liga Municipal. En partido correspondiente a la fecha 3 de la tercera vuelta del Torneo Carmen Vera Fuentes, Avíos impuso condiciones y se quedó con una victoria de autoridad por 13-3 sobre Guerreras, resultado que refuerza su paso en el “standing” y confirma un cierre de fase regular a ritmo alto.

Emocionante duelo

Desde el primer turno al bate, Avíos dejó claro su plan de juego: paciencia en el cajón, contacto oportuno y corrido agresivo de bases. La ofensiva local trabajó la zona de “strike”, obligó a la lanzadora rival a extender los conteos y capitalizó con batazos por el jardín izquierdo y central que abrieron la pizarra. El “lineup” respondió de arriba a abajo y estableció una ventaja que marcaría la tendencia del encuentro.

Guerreras, fiel a su nombre, no se guardó nada. Ajustó defensiva con los cuadros adentro ante situación de toque y buscó la reacción con batazos a las bandas. Encontró producción en entradas intermedias gracias a un imparable al derecho y una rola a la antesala que trajo carrera con “out”, pero cada intento de “rally” chocó con la solvencia de Avíos para ejecutar “outs” clave en la inicial y en el “home”.

El duelo en el círculo fue determinante. La pícher de Avíos Hazel Báez mantuvo control sobre las esquinas, mezcló alturas y cambió velocidades para provocar elevados inofensivos. Cuando aparecieron los corredores en posición de anotar, respondió con ponches en cuenta llena y rolas dominadas al “short stop”. Del otro lado, Guerreras utilizó el “bullpen” para cortar el momento, pero los ajustes de Avíos volvieron a poner tránsito en almohadillas.

Las entradas medias inclinaron la balanza. Avíos fabricó un “rally” de carreras con dobletes consecutivos y un toque de sacrificio que movió a las corredoras para después remolcar con línea sólida al central. La ejecución en fundamentos fue constante: pisa y corre, rodados productivos y lectura fina de los lanzamientos para no perdonar cuando aparecieron pasaportes.

Con 7 carreras en apenas dos entradas, Avíos administró la ventaja sin perder intensidad. La defensiva respondió con manos seguras en el cuadro y tiros firmes a la inicial para completar jugadas de rutina que evitaron segundas oportunidades. El “backstop” controló los lanzamientos descontrolados y cortó intentos de avance en la intermedia, cerrando puertas a un regreso de Guerreras.

Hacia el tramo final, el “lineup” de Avíos volvió a la carga. Una serie de imparables a terrenos cortos del jardín y un batazo de extra base por la raya de la izquierda ampliaron la diferencia hasta el 13-3 definitivo. La administración de turnos y la disciplina al plato fueron la receta: pocos “swings” fuera de la zona, contacto sólido y lectura precisa del juego.

El triunfo deja a Avíos con impulso de cara a las siguientes jornadas de la tercera vuelta. La combinación de un picheo efectivo, defensa ordenada y producción constante en momentos de presión perfila a la novena para pelear puestos de privilegio en la clasificación. Para Guerreras, el juego deja lecciones valiosas: ajustar el control desde el círculo, reducir pasaportes y aprovechar mejor los turnos con corredoras en base.