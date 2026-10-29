Avíos pega primero en la gran final

La disputa por el título de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, en su categoría femenil, comenzó con un encuentro lleno de intensidad y emociones en el diamante de Caña Hueca, donde Avíos consiguió el primer triunfo de la gran final al derrotar 12 carreras a 6 a Artemisas, resultado que le permite tomar ventaja en la lucha por el campeonato.

Desde las primeras entradas, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la intención de imponer condiciones y dar un paso importante rumbo a la corona. Sin embargo, Avíos encontró la manera de capitalizar sus oportunidades ofensivas y construir una diferencia que, conforme avanzaron los episodios, terminó por marcar el rumbo del compromiso.

La novena de Avíos mostró su capacidad en distintos momentos del partido. Su anotación se distribuyó a lo largo de las primeras entradas, con tres carreras en el primer episodio, otras tres en el segundo, una en el tercero, dos en el cuarto y tres más en el quinto. Esta continuidad ofensiva resultó determinante para alcanzar las 12 anotaciones que quedaron registradas en la pizarra.

Cierre

Del otro lado, Artemisas no dejó de competir y protagonizó una respuesta importante durante el segundo episodio, cuando consiguió cuatro carreras para mantenerse en la pelea. Posteriormente agregó una en la tercera entrada y otra en la séptima, pero la producción no fue suficiente para alcanzar a su rival, que había conseguido establecer una ventaja considerable.

El duelo también representó una muestra del trabajo colectivo de ambas escuadras, que llegaron a la instancia decisiva después de superar el camino de la temporada. En una final, cada turno al bat, cada jugada defensiva y cada oportunidad para colocar corredoras en posición de anotar pueden convertirse en factores determinantes, por lo que la concentración será fundamental en los siguientes compromisos.

Para Avíos, el resultado representa un impulso anímico importante al comenzar la serie con la victoria. No obstante, la ventaja todavía no define a las campeonas, por lo que el equipo tendrá que mantener el orden y la efectividad mostrados en este primer enfrentamiento si pretende acercarse al objetivo de levantar el trofeo.

Darle vuelta a la página

Artemisas, por su parte, tendrá el reto de pasar página y corregir los detalles que le impidieron contener la ofensiva rival. La novena conserva la oportunidad de responder en la continuación de la serie, con la obligación de encontrar mayor regularidad al ataque y limitar las carreras de su adversario.

La gran final femenil de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez continúa así con dos equipos que buscan cerrar la temporada con el máximo reconocimiento de la competencia. El primer capítulo quedó en manos de Avíos, pero la lucha por el campeonato sigue abierta y promete mantener la atención de la afición que se reúne en Caña Hueca para disfrutar el deporte de la pelota blanda.