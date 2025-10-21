Avíos toma ventaja en una final accidentada

El primer duelo de la gran final de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, correspondiente al Torneo Carmen Vera Fuentes, ofreció un espectáculo lleno de emociones, batazos y tensión, aunque lamentablemente no pudo concluir de forma convencional. La novena de Avíos fue declarada ganadora por marcador oficial de 7-0 ante Artemisas, luego de que dos jugadoras del conjunto rival sufrieran lesiones que impidieron la continuación del partido. Con este resultado, Avíos se coloca a un triunfo de conquistar el tricampeonato de la liga.

Desde el arranque del encuentro disputado en el diamante de Caña Hueca, ambos equipos demostraron por qué llegaron hasta esta instancia. Avíos tomó el control en las primeras dos entradas, gracias a un ataque poderoso que incluyó cuadrangulares oportunos. La ofensiva se mostró efectiva en el corrido de bases y supo capitalizar los errores defensivos de su oponente, abriendo una ventaja que le dio confianza en los primeros compases del juego.

Reacción

Artemisas, sin embargo, no tardó en reaccionar. A pesar del dominio inicial de Avíos, la escuadra mantuvo la calma y esperó su oportunidad para responder. En la quinta entrada, Montserrat encendió las emociones con un jonrón de tres carreras que volteó el marcador 6-5 a favor de su equipo, desatando la celebración en la cueva visitante. El “rally” no solo mostró la capacidad ofensiva de Artemisas, sino también su determinación por pelear cada jugada.

El duelo continuó con un alto nivel competitivo. En las entradas posteriores, Avíos volvió a recuperar la ventaja con batazos precisos que mostraron la profundidad de su alineación. La tensión crecía en las gradas mientras ambos conjuntos mantenían una batalla cerrada, intercambiando buenas jugadas defensivas y lanzamientos que ponían a prueba a las bateadoras rivales.

Final inesperado

No obstante, el desenlace sorprendió. En la última entrada, durante una jugada en el plato, la receptora titular de Artemisas sufrió una lesión que la obligó a abandonar el campo. Minutos después, la cácher suplente también se vio imposibilitada para continuar debido a un golpe sufrido en la acción anterior. Al no contar con más jugadoras disponibles para cubrir la posición, el cuerpo arbitral determinó la suspensión del partido y, conforme al reglamento, la victoria oficial de 7-0 fue otorgada a Avíos.

Aunque el marcador final quedó definido por circunstancias ajenas al juego, el enfrentamiento dejó claro que ambas escuadras cuentan con talento y carácter para competir al máximo nivel. La serie, que se disputa al mejor de tres duelos, continuará el próximo domingo en el campo de pelota de Caña Hueca, donde se espera un choque igual de intenso y con la posibilidad de que Artemisas busque empatar la contienda para forzar un tercero y definitivo encuentro.