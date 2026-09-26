Avíos y Artemisas, cara a cara

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez Femenil tendrá este domingo uno de sus enfrentamientos más atractivos, cuando Avíos y Artemisas se midan en el Campo Infantil de Softbol de Caña Hueca.

El encuentro, programado para las 10:00 horas, pondrá nuevamente frente a frente a los dos equipos protagonistas de la pasada final del certamen, en un duelo que representa una nueva oportunidad para ambos conjuntos de demostrar su nivel sobre el diamante.

Avíos llegará al compromiso con la etiqueta de actuales campeonas, luego de imponerse precisamente ante Artemisas en la serie por el título. El conjunto rojo consiguió quedarse con el campeonato en aquella definición, dejando a sus rivales con el subcampeonato.

Ahora, la historia tendrá un nuevo capítulo. Artemisas buscará cobrar revancha deportiva y comenzar con buenas sensaciones esta nueva etapa de la competencia, mientras que Avíos intentará mantener la superioridad mostrada en la pasada final.

El partido también permitirá observar nuevamente a dos de los equipos que recientemente disputaron el campeonato, en una jornada que promete reunir a las familias y aficionados del softbol femenil en Caña Hueca.

La cita será este domingo a las 10:00 de la mañana en el Campo Infantil de Softbol de Caña Hueca, sede de este esperado enfrentamiento de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez Femenil.