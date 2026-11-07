Avíos y Artemisas van por el título

La emoción de la gran final de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, categoría femenil, tendrá un capítulo decisivo este domingo, cuando Avíos y Artemisas se enfrenten en el segundo juego de la serie por el campeonato, programado para las 11 de la mañana en el campo de pelota de Caña Hueca.

Avíos llegará con ventaja después de imponerse por 12-6 en el primer encuentro, resultado que le permitió dar el primer paso en la lucha por el título. La novena mostró poderío ofensivo y aprovechó sus oportunidades para construir una diferencia que, pese a los intentos de reacción de Artemisas, logró conservar hasta el último “out”.

Del otro lado, Artemisas tendrá la obligación de quedarse con la victoria para mantenerse con vida y evitar que su rival cierre la serie. Para ello, deberá mostrar mayor contundencia con el madero, además de mejorar su trabajo defensivo y desde el círculo de lanzamientos.

Avíos, por su parte, buscará aprovechar el momento favorable para repetir la dosis y conquistar el campeonato municipal. Cabe recordar que ambas novenas ya protagonizaron la final de la edición anterior, en la que Avíos se quedó con el título tras ganar la serie 2-1.

Todo está listo para una jornada de emociones en Caña Hueca, donde las dos escuadras saltarán al diamante con un mismo objetivo: quedarse con la corona del Softbol femenil tuxtleco.