Axel Jiménez, un defensa con corazón

Axel Adrián Jiménez Hernández no solo ocupa una posición en el terreno de juego; defiende una historia que comenzó mucho antes de que tocara su primer balón. Nacido el 25 de julio de 2012, el Futbol llegó a su vida como una herencia familiar, un vínculo que lo conecta con su abuelo y con su papá, quienes desde muy pequeño le enseñaron que este deporte se construye con disciplina, valores y pasión.

Conocido por todos como “Chino”, Axel creció rodeado de canchas, charlas futboleras y ejemplos que marcaron su manera de entender el juego. Desde temprana edad tuvo claro que quería ser defensa, siguiendo los pasos de su papá y su abuelo, convencido de que cuidar al equipo, anticipar al rival y dar seguridad en la zaga es una forma distinta, pero igual de valiosa, de amar el Futbol.

Los inicios

Su proceso formativo inició en el año 2020 con el club ALS, donde dio sus primeros pasos dentro del Futbol organizado. A partir de ahí, su camino fue sumando experiencias importantes en equipos como Monarcas en La Patria, Deportivo Biosumedic, Fénix y actualmente Tuzitos Jobo. Cada camiseta representó un aprendizaje distinto, tanto en lo deportivo como en lo personal, fortaleciendo su carácter y su compromiso en cada entrenamiento y partido.

Entre los recuerdos que más valora se encuentra su primer campeonato, conseguido en 2020, bajo la guía del profesor Daniel Galindo y el profesor Juan, un logro que marcó el inicio de su confianza competitiva. El año 2023 significó un punto clave en su crecimiento, al conquistar cinco campeonatos y un subcampeonato en Veracruz con La Bandita de Biosumedic, experiencias que ampliaron su panorama y lo enfrentaron a nuevos niveles de exigencia.

Las derrotas también han sido parte de su aprendizaje. El subcampeonato de quinta división y la final perdida en tanda de penales en Veracruz 2024 le enseñaron que el Futbol también se trata de resiliencia, de levantarse tras los tropiezos y de seguir trabajando con humildad y constancia.

Actualidad

En la actualidad, Axel defiende los colores de Tuzitos Jobo, participando en los torneos Tuchtlán y Sospó, además de haberse proclamado subcampeón de la Liga Sureste en la división 2010/2011. Disfruta especialmente competir con la categoría 2010, donde se siente respaldado por sus compañeros y arropado por un entorno que le permite expresar su mejor versión dentro de la cancha.

Su mayor ejemplo no está en los reflectores del Futbol profesional, sino en casa. Su papá es su principal ídolo, a quien admira por su fortaleza, su perseverancia y su apoyo incondicional. En el plano internacional, Cristiano Ronaldo representa para Axel un modelo de disciplina, sacrificio y mentalidad ganadora, valores que busca aplicar en su propio camino.

Fuera del campo, Axel es un niño educado, responsable y de buen corazón. Aunque la timidez lo acompaña en algunos momentos, cuando se siente en confianza surge su lado alegre, respetuoso y bromista, ese que fortalece la convivencia y crea lazos sinceros con quienes lo rodean.

En estas fechas especiales, Axel envía un mensaje lleno de sentimiento, deseando una feliz Navidad a su familia, en especial a su mamá, su papá, su hermanita y su abuelito, quienes son su mayor motor. Su deseo es que en cada hogar reinen la unión, la salud y la esperanza, y que el Año Nuevo llegue cargado de sueños cumplidos y nuevas metas por alcanzar.