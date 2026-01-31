Axel Ramos conquista el Torneo Jaque 10

Axel Diego Ramos Castillejos, estudiante de la escuela Telesecundaria 090, conquistó los máximos honores en el Torneo de Ajedrez Jaque 10. El campeonato tuvo lugar en la Escuela Telesecundaria 001 Juan Sabines Gutiérrez, en Copoya, y reunió a los mejores alumnos surgidos de las etapas previas en las zonas escolares 012, 022, 026, 062 y 065.

Esto fue dado a conocer por el maestro José Carlos Morales Gómez, representante de la disciplina del Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), quien indicó que la jornada se jugó bajo el sistema suizo a cuatro rondas, con un ritmo de 15 minutos, más tres segundos de incremento, y contó con el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) y la Coordinación Estatal de Ajedrez, siguiendo las normas de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

Un claro campeón

Luego de emocionantes partidas que llenaron de energía el tablero de los 64 escaques, Axel Diego Ramos Castillejos se alzó triunfador sumando cuatro puntos, seguido por Mateo Antonio Navarro, de la Telesecundaria 123, en segundo lugar, y Saúl Mazariegos Hidalgo, de la Telesecundaria 448, en el tercero.

En el marco de este certamen del deporte ciencia se dieron cita autoridades educativas como Gilberto de los Santos Cruz, subsecretario de Educación Estatal; César Antonio Díaz Moreno, jefe del Departamento de Educación Telesecundaria, y Óscar Cruz Cruz, director del plantel sede, quienes reconocieron la importancia del Ajedrez como herramienta para fortalecer la formación académica y cultural de los estudiantes.