Axolotes alista su torneo de aniversario

El club Axolotes Swimming Team celebrará su tercer aniversario con una competencia que reunirá a escuelas y clubes de Natación de Chiapas, del 25 al 27 de septiembre, en el Polideportivo Bicentenario Fit & Go de Tuxtla Gutiérrez.

La convocatoria está dirigida a escuelas y clubes afiliados a la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., excluyendo a selecciones y combinados. Las acciones se desarrollarán en la alberca semiolímpica equipada con seis carriles antiturbulencia, además de contar con áreas destinadas para nadadores y entrenadores.

Categorías contempladas

El torneo contempla a sirenas y tritones en categorías desde 6 años y menores, así como las de 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-19 años. También habrá participación master en los rangos de 20-29, 30-39, 40-49 años, y 50 años y mayores.

De acuerdo con las bases, los nadadores de 6 años y menores, así como para las divisiones master, podrán participar en cuatro pruebas individuales, mientras que los competidores de 7 a 19 años tendrán hasta seis pruebas. El programa incluirá relevos mixtos y solo se permitirá uno por equipo y categoría.

Uno de los aspectos destacados será el límite de participación, ya que únicamente serán aceptadas las primeras 200 inscripciones. Los registros permanecerán abiertos hasta el 23 de septiembre a las 20:00 horas y deberá hacerse mediante el programa Meet Manager o, en caso de no contar con este, a través de un archivo de Excel con los datos solicitados por el comité organizador.

Premiación establecida

El comité organizador contempla entregar medallas a los 15 mejores nadadores de las divisiones de 6 años y menores hasta 17-19 años, de acuerdo con la sumatoria de puntos obtenidos en pruebas individuales.

En las categorías master se reconocerá a los 10 mejores competidores, mientras que en los relevos habrá preseas para primero, segundo y tercer lugar. También serán entregadas placas a los campeones y subcampeones individuales.

Programa

Las actividades comenzarán el viernes 25 de septiembre con el afloje a partir de las 13:20 horas, seguido de la junta a las 14:45 y el arranque de la competencia a las 15:00 horas.

El sábado 26 se efectuará la ceremonia de inauguración a las 8:50 de la mañana, con pruebas desde las 9:20 horas. Posteriormente habrá una sesión vespertina a partir de las 15:10. El domingo 27 se celebrará la cuarta y última sesión, con acciones programadas desde las 9:00 horas, y al término se llevarán a cabo las premiaciones.