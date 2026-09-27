Axolotes celebra aniversario bajo el agua

El club Axolotes Swimming Team vive la celebración de su tercer aniversario con una competencia que reunió a nueve clubes de Natación de Chiapas en el Polideportivo Bicentenario Fit & Go, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen ya cumplió con sus primeras sesiones, en las que nadadores de distintas edades tomaron parte en pruebas individuales y de relevos, mientras que la actividad cierra este domingo con la cuarta y última sesión del programa y al finalizar se llevarán a cabo las premiaciones.

Acción en la piscina

Este evento, avalado por la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., cuenta con la presencia de atletas desde la categoría 6 y menores hasta adultos, procedentes de los equipos: Monarca de Cintalapa, Aquashark de Huixtla, Club Mantarrayas, Marlin Sport Tapachula, Isurus Swim Club, Acuática Máster Center, El Delfín de Chiapas, Nadadores en Transferencia y el anfitrión, Axolotes.

Dentro de las competencias más emocionantes que se han llevado a cabo, en la categoría 13-14 años, Ana Jiménez Tevera (Axolotes), se llevó la victoria en los 100 Mariposa femenil con tiempo de 1:08.90 minutos en el cronómetro, mientras que por los varones la victoria fue para Evann Andrés Pérez López (El Delfín), con registro de 1:01.82.

En 15-16 años, de la misma prueba, también se dio una de las carreras más emocionantes de la sesión, con Hanna Martínez Cifuentes (Axolotes) logrando el primer lugar con 1:09.42 minutos, mientras que por los varones fue para Ian de la Rosa Cruz (El Delfín) con 57.99 segundos.

Dentro de la división de 17-19 años brilló la medallista de Olimpiadas Nacionales, Ariadna Sarmiento Monzón (El Delfín), con el primer lugar de los 100 Mariposa, con 1:04.59 segundos, mientras que por los varones fue para Kevin Gómez López (Axolotes), con 57.00 segundos.

Otro evento electrizante fue el de los 100 Dorso, donde Valentina Escobar Cuesta (El Delfín) logró el primer lugar de la categoría 15-16 años con 1.12.82 segundos, superando por décimas de segundo al segundo lugar, que fue para Hannah Martínez Cifuentes, con 1:12.87, mientras que en tercero llegó Renatta Palacios Martínez (Acuática Máster Center) con 1:19.54.

En varones, pero de la categoría 17-19 años, también se vivió otra carrera electrizante, en la que Pablo Alfaro Rodríguez logró el primer lugar con 59.54 en el cronómetro, superando por fracciones de segundo a Rodrigo Escobar Cruz (El Delfín), quien registró 1:00.01, en tanto que Kevin Gómez López cerró en tercero con 1:01.53.

Domingo de premiación

El torneo concluirá con una amplia entrega de reconocimientos, pues de acuerdo a la convocatoria serán premiados los 15 mejores nadadores de las categorías desde 6 años y menores hasta 17-19 años, de acuerdo con la suma de puntos obtenidos en pruebas individuales.

En las divisiones master se reconoce además a los 10 mejores competidores, mientras que en los relevos se entregarán preseas a los tres primeros lugares, finalizando con los campeones y subcampeones individuales, que recibirán placas.