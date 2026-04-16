Ayala salva la tarde en San Cristóbal

El rejoneador Rafael Ayala se convirtió en el protagonista del segundo cartel de la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de Las Casas al cortar la única oreja de la tarde, frente a un encierro complicado y desigual de la ganadería zacatecana San Antonio de Triana.

Con apenas 16 años, el yucateco mostró temple y dominio del rejoneo a la usanza española. A lomos de siete de sus caballos (Astro-Boy, Vital, Encanto, Macarena, Armillita, El Milagro y El Zapata), ejecutó rejones de castigo y banderillas con precisión. Fue ante su segundo toro, Arqui, que logró una faena lucida que culminó con media hoja de peralta certera, suficiente para obtener el único trofeo de la fría jornada.

En su primer turno, ante Arandú, el mejor toro del encierro, dejó pasajes de calidad, aunque falló con el rejón de muerte, lo que derivó en dos avisos y silencio.

Cierre

Por su parte, Alfredo Ríos, “El Conde”, enfrentó el lote más complicado, recurriendo al oficio y al espectacular tercio de banderillas para sostener el interés del público ante Trianero, Catarino y el toro de regalo, Pilón.

La tarde también contó con la participación de los Recortadores Mexicanos, quienes ofrecieron un vistoso espectáculo con suertes acrobáticas ante el novillo Jovelito, ya entrada la noche.