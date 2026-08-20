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Azcárraga, a favor del ascenso y descenso

Agosto 20 del 2026
El dueño del Club América insiste en que el torneo sería más atractivo si vuelve dicha modalidad. Agencias
El dueño del Club América insiste en que el torneo sería más atractivo si vuelve dicha modalidad. Agencias

Entre protestas de aficionados y jugadores, el reclamo por el regreso del ascenso y descenso en el Futbol mexicano se convirtió en el tema de discusión en estadios, transmisiones deportivas, entrevistas y mesas de debate. Emilio Azcárraga, propietario del Club América, incluso habló sobre el tema en una entrevista reciente con el programa Línea de 4 de Televisa, y se mostró a favor.

En los últimos años, se discutieron los criterios que pedía la Federación Mexicana de Futbol a las escuadras de la Liga de Expansión MX para ascender, entre los cuales destacaban tener un estadio con capacidad mínima de 20 mil asistentes con butacas y un sistema de alumbrado adecuado; contar con casa club y canchas de entrenamiento para primer equipo y fuerzas básicas; la estabilidad financiera, donde debían comprobar que podían sostenerse en la categoría junto a un plan de negocios; no tener adeudos con FMF y contar con un equipo femenil.

Azcárraga, que es una de las figuras más influyentes en la estructura del Futbol mexicano.

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