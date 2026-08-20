Azcárraga, a favor del ascenso y descenso

Entre protestas de aficionados y jugadores, el reclamo por el regreso del ascenso y descenso en el Futbol mexicano se convirtió en el tema de discusión en estadios, transmisiones deportivas, entrevistas y mesas de debate. Emilio Azcárraga, propietario del Club América, incluso habló sobre el tema en una entrevista reciente con el programa Línea de 4 de Televisa, y se mostró a favor.

En los últimos años, se discutieron los criterios que pedía la Federación Mexicana de Futbol a las escuadras de la Liga de Expansión MX para ascender, entre los cuales destacaban tener un estadio con capacidad mínima de 20 mil asistentes con butacas y un sistema de alumbrado adecuado; contar con casa club y canchas de entrenamiento para primer equipo y fuerzas básicas; la estabilidad financiera, donde debían comprobar que podían sostenerse en la categoría junto a un plan de negocios; no tener adeudos con FMF y contar con un equipo femenil.

Azcárraga, que es una de las figuras más influyentes en la estructura del Futbol mexicano.