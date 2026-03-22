Aztecas conquista el título femenil

El conjunto de Aztecas se coronó en la primera división femenil del Campeonato de Copa Rosario Madariaga Torres, correspondiente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), tras una intensa jornada disputada este sábado en Caña Hueca.

La escuadra campeona firmó un camino sólido rumbo al título, superando en semifinales a Talos en un duelo que se definió en tres sets. Aztecas tomó ventaja con un contundente 25-16 en el primer episodio; sin embargo, Talos reaccionó para emparejar el encuentro con un 24-14. Ya en el set definitivo, Aztecas mostró mayor control y efectividad para cerrar con un claro 15-06, asegurando su lugar en la gran final.

Por su parte, Secretaría de Educación también tuvo que emplearse a fondo para instalarse en la pelea por el campeonato, luego de imponerse ante Gacelas en otro partido de alta exigencia. El primer set fue para Secretaría con marcador de 25-18, pero Gacelas respondió en el segundo con el 25-18 a su favor. En el decisivo, Secretaría mantuvo la calma y logró cerrar con un 15-10 para avanzar.

Gran final

Con ambos equipos mostrando argumentos sólidos, la gran final prometía emociones, y no decepcionó. Aztecas y Secretaría de Educación protagonizaron un duelo sumamente parejo, en el que cada punto fue disputado con intensidad y concentración.

Aztecas abrió el encuentro con autoridad, imponiéndose por 25-18 en el primer set, gracias a su buen manejo en la red y una defensa ordenada. No obstante, Secretaría de Educación ajustó su estrategia y consiguió igualar el marcador global al llevarse el segundo parcial por 25-19, obligando a un tercer set definitivo.

El desenlace fue digno de una final, con ambas escuadras intercambiando puntos y manteniendo la tensión hasta el último momento. Finalmente, Aztecas logró inclinar la balanza a su favor en muerte súbita con un apretado 18-16, desatando el festejo de sus jugadoras tras consumar el campeonato.

Campeonas

El título representa el fruto del trabajo constante del equipo, que supo sobreponerse a momentos complicados durante la fase final y mantener la concentración en los instantes clave. Asimismo, la competencia dejó en claro el alto nivel del Voleibol femenil en la liga, con escuadras que demostraron calidad y entrega en cada partido.

De esta manera Aztecas se corona como el mejor de la primera división femenil en este certamen, dejando huella en una jornada llena de emoción y buen Voleibol en Caña Hueca.