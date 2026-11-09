Aztecas gana la final femenil en primera

El conjunto de Aztecas se proclamó campeón de la Primera División Femenil de la Liga Municipal Oficial de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, luego de imponerse a Tucanas en la gran final disputada este fin de semana en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, escenario que recibió la jornada decisiva de la competencia.

La actividad reunió a los equipos protagonistas de la temporada, que buscaron cerrar su participación con el campeonato en una jornada de encuentros que exigieron concentración, coordinación y contundencia sobre la duela.

Semifinales

En las semifinales de Primera División Femenil, Aztecas consiguió el primer boleto a la final tras superar a Queens en dos sets. La escuadra ganadora se impuso con parciales de 25-20 y 25-18, mostrando solidez durante el compromiso para asegurar su presencia en la disputa por el título.

La segunda llave tuvo como protagonistas a Tucanas y Secretaría de Educación, en un encuentro que necesitó de tres episodios para conocer a la escuadra finalista. Secretaría de Educación tomó ventaja al ganar el primer set por 25-22, pero Tucanas reaccionó en el segundo con un marcador de 25-20 para igualar las acciones.

En el tercer y definitivo episodio, Secretaría de Educación encontró la fórmula para quedarse con el triunfo por 15-12 y avanzar a la final, luego de un enfrentamiento que mantuvo la emoción hasta los últimos puntos.

Final

Ya en el partido por el campeonato, Aztecas volvió a demostrar su capacidad competitiva y consiguió superar a Tucanas en dos sets. El primer episodio fue favorable para las ahora campeonas con marcador de 25-14, mientras que en el segundo tuvieron que emplearse a fondo ante la respuesta de sus rivales para sellar la victoria por 25-23.

De esta manera, Aztecas cerró su participación con la conquista del campeonato de Primera División Femenil, mientras que Tucanas se quedó con el subcampeonato después de una destacada actuación durante la jornada definitiva.

Las finales de la Liga Municipal Oficial de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez representaron una nueva oportunidad para reconocer el talento de las deportistas y fortalecer la actividad de esta disciplina en Tuxtla Gutiérrez, con el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos como sede de los encuentros por los máximos honores.