Aztecas no suelta la cima en la femenil

La intensa actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa dejando emociones en cada jornada del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, en el cual el conjunto de Aztecas se mantiene como líder de la categoría femenil primera fuerza A, luego de las primeras semanas de competencia.

Líderes

Aztecas ocupa la primera posición con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una sola derrota, en seis encuentros disputados. El equipo ha mostrado regularidad en cada presentación, convirtiéndose en el rival a vencer dentro de una de las divisiones más competitivas del certamen.

Muy cerca aparece Talo’s, que también suma cinco victorias y una caída, aunque, con 13 unidades, se mantiene a la caza del liderato. La escuadra ha protagonizado varios de los duelos más atractivos de la temporada y sigue firme en la pelea por el primer puesto.

En tercero se encuentra Tucanas con 10 puntos, luego de registrar tres triunfos y una derrota, en cuatro partidos. El cuadro ha sabido aprovechar sus oportunidades para mantenerse entre los primeros lugares y mantener sus aspiraciones de alcanzar a los punteros.

Por su parte, Cinalex y Salud Justa comparten ocho unidades, aunque con diferente número de encuentros. Ambos equipos continúan dentro de la zona competitiva y buscarán escalar posiciones conforme avance el calendario regular.

Aldlers Menor también se mantiene en la pelea, con siete puntos, misma cantidad que Diosas, aunque este último conjunto ha jugado más partidos. Lechuzas ocupa el octavo puesto, con seis, mientras que Mintonette suma cinco y permanece a la expectativa de mejorar sus números en las próximas fechas.

Parte baja

En la parte baja de la clasificación aparecen Real Chiapas, con dos unidades, y Cobach, que aún no ha conseguido puntos en la campaña. Sin embargo, ambos cuentan con margen suficiente para reaccionar y buscar mejores resultados el resto del torneo.

La temporada 2026 continúa desarrollándose con gran intensidad en las instalaciones de la OMA, donde cada semana los equipos tratan de consolidarse en la tabla general con el objetivo de asegurar un lugar en la fase final. La paridad observada en varias posiciones anticipa una segunda mitad de campeonato sumamente disputada, especialmente entre los conjuntos que aspiran a alcanzar a Aztecas en la lucha por el liderato.