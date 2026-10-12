Aztecas se corona en la Copa Deportycosas

El equipo Aztecas se proclamó campeón de la rama femenil de la Tercera Copa Deportycosas de Voleibol, luego de imponerse en dos sets a Odiseas en la gran final disputada este fin de semana en las instalaciones de Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez, donde las canchas renovadas recibieron a los equipos participantes en la definición del certamen.

La escuadra campeona mostró efectividad en los momentos importantes del encuentro y supo manejar la ventaja construida a lo largo de los dos parciales para quedarse con el título. Odiseas intentó responder y mantenerse en la pelea, pero Aztecas encontró la manera de resolver el compromiso con parciales de 25-14 y 25-21.

Desde el primer set, Aztecas dejó en claro su intención de tomar el control de la final. Con un juego efectivo, logró establecer diferencias en el marcador y complicó las aspiraciones de su rival, que tuvo dificultades para seguir el ritmo de las ahora campeonas. La ventaja se fue consolidando hasta que Aztecas alcanzó los 25 puntos, dejando a Odiseas con 14 unidades y tomando la delantera en el partido.

Para el segundo parcial, Odiseas buscó cambiar el rumbo del encuentro y presentó una mayor resistencia, intentando recortar distancias y extender la definición a un tercer set. El conjunto mantuvo la lucha por los puntos y consiguió acercarse más en el marcador, en un periodo que resultó más cerrado que el inicial.

Ataque

Sin embargo, Aztecas conservó la concentración y respondió para evitar que su adversario tomara el control. Con 25 puntos, frente a los 21 de Odiseas, la escuadra aseguró el segundo set y selló la victoria por 2-0, resultado que le permitió levantar el trofeo de campeonas de la tercera edición de la Copa Deportycosas.

Al concluir el encuentro, se llevó a cabo la ceremonia de premiación para reconocer a los equipos que protagonizaron la final. Aztecas recibió el premio correspondiente al primer lugar, consistente en un juego de uniformes y trofeos, mientras que Odiseas fue distinguido con el trofeo de segundo lugar por su participación en la competencia.

Reconocimientos

La jornada también contempló reconocimientos individuales para destacar el trabajo realizado durante el torneo. El licenciado Rodrigo Urbina, entrenador de Aztecas, recibió el nombramiento de Mejor Entrenador; mientras que Ruth Monzón Culebro fue reconocida como Mejor Jugadora. Ambos galardonados recibieron sus respectivos trofeos.

Los encuentros finales se desarrollaron en las instalaciones de Caña Hueca, en espacios que cuentan con canchas renovadas y que fueron sede de esta jornada de voleibol. La competencia forma parte de las actividades de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), organismo que promueve el desarrollo de esta disciplina mediante torneos y espacios de participación para los equipos de la capital chiapaneca.

De esta manera, la Tercera Copa Deportycosas cerró su competencia femenil con Aztecas en lo más alto del podio, luego de una final en la que supo aprovechar su ventaja inicial y responder a la reacción de Odiseas para quedarse con el campeonato.