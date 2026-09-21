Aztecas y Odiseas a la gran final

La fase decisiva de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez comenzó a tomar forma con una intensa jornada de encuentros que definieron a los equipos clasificados a las finales de la rama Femenil, luego de una serie de partidos que en varios casos tuvieron que resolverse hasta el tercer set. Los partidos se celebraron en las inmediaciones de la Colonia Popular.

Cuartos de final

La actividad arrancó con el enfrentamiento entre Odiseas y Wakanda, en un duelo de constantes cambios en el marcador. Wakanda tomó ventaja al ganar el primer set por 25-18, pero Odiseas respondió de inmediato y se quedó con el segundo parcial por 25-18. En el tercer set, Odiseas consiguió cerrar el encuentro con marcador de 16-14 para completar la remontada y avanzar a la siguiente ronda.

En otro de los compromisos de los cuartos de final, Vulnerables y Leonas Transportes protagonizaron uno de los partidos más equilibrados de la jornada. Leonas comenzó con autoridad y ganó el primer set 25-13, pero Vulnerables reaccionó en el segundo para imponerse 25-23 y obligar a definir el encuentro en el tercer parcial.

La respuesta de Leonas Transportes llegó en el momento definitivo, al llevarse el tercer set por 15-10, resultado que le permitió quedarse con la victoria y conseguir su boleto a las semifinales después de tres sets de intensa competencia.

Club Adlers también consiguió su clasificación, luego de superar en dos sets a Felinas. El conjunto ganador mostró mayor consistencia durante el encuentro y se llevó el primer parcial por 25-12. Para el segundo set, Adlers volvió a imponerse, aunque tuvo que trabajar más ante la reacción de su rival, hasta cerrar el marcador por 27-25.

La cuarta serie de cuartos de final enfrentó a Adlers y Aztecas. En esta ocasión, Aztecas logró resolver el compromiso en dos sets, después de ganar el primero por 25-17 y repetir la victoria en el segundo, con marcador de 25-13.

Semifinales

Con estos resultados quedaron definidos los equipos que continuaron con vida en la competencia y se abrió paso a la ronda de semifinales, donde la exigencia aumentó debido a que un triunfo representaba acercarse directamente a la disputa por el campeonato.

En el primer duelo de semifinales, Odiseas volvió a protagonizar un encuentro de tres sets, ahora frente a Leonas. Leonas tomó la ventaja inicial al imponerse 25-19, pero Odiseas nuevamente encontró la manera de reaccionar y ganó el segundo parcial por 25-18.

El encuentro llegó nuevamente al tercer set y, al igual que en los cuartos de final, Odiseas mostró capacidad para resolver bajo presión. El conjunto se impuso 16-14 para quedarse con el partido y avanzar a la siguiente instancia.

La otra semifinal enfrentó a Club Adlers contra Aztecas. Adlers comenzó con el pie derecho al ganar el primer set por 25-22, pero Aztecas respondió en el segundo parcial con un contundente 25-16 para igualar el encuentro y mantener sus aspiraciones de avanzar.

La jornada dejó así definidos duelos de gran intensidad dentro de la competencia, con equipos que tuvieron que mostrar concentración, capacidad de reacción y fortaleza en los momentos determinantes para mantenerse en la pelea.