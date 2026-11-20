La primera edición de la Copa Ixtle 2026 llegó a su fin después de tres días de intensa actividad futbolística en la Unidad Deportiva de Berriozábal, donde 87 equipos protagonizaron una competencia que reunió a niñas, niños y jóvenes en torno al balompié, con encuentros que definieron a los nuevos campeones de las siete categorías convocadas.

Después de una intensa jornada de partidos, las escuadras que consiguieron superar cada una de las etapas del torneo llegaron a sus respectivas finales para disputar los títulos de esta primera edición, que convirtió a Berriozábal en un punto de encuentro para clubes y academias de diferentes municipios de Chiapas.

Campeones

En la categoría pony, Santos FC se quedó con el campeonato, mientras que Bonampak FC hizo lo propio en juvenil femenil. Por su parte, San José Terán se proclamó monarca de infantil mayor y Real Santa Cruz levantó el trofeo en juvenil B.

La lista de campeones continuó con Deportivo Rayo, que conquistó el título de Niños Héroes; Potros Tuxtla, que se impuso en juvenil A, y Deportivo Chiapas, que cerró la relación de ganadores al quedarse con el primer lugar de infantil menor.

De esta manera las siete categorías tuvieron a sus respectivos monarcas, en una competencia que ofreció espacios para el desarrollo futbolístico de las diferentes etapas formativas, además de permitir que los participantes sumaran experiencia y enfrentaran a clubes de distintos puntos de la entidad.

Equipos destacados

La Copa Ixtle 2026 tuvo como sede la Unidad Deportiva de Berriozábal y contó con la participación de instituciones deportivas, academias y equipos independientes, entre estos Atlético CMG, Bonampak FC, Academia Terán, Sporting FC, Jaguares ITVEL, Jemaga FC, Guerreros FC, Potros Tuxtla, Cañoneros de Chiapas, Pachuca Ocozocoautla, Zoque Coita, Deportivo Tuxtla, Jabalíes FC, Merengues, Atlas Moy, Alebrijes FC, Cintalapa FC, Galácticos, Atlético Tuxtla, Balam y Jaguares FC, entre otros.

Al concluir las actividades deportivas se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que Carlos Juárez, organizador del certamen, y Jorge Acero, presidente municipal de Berriozábal, participaron en la entrega de los reconocimientos y trofeos a los ganadores, que celebraron el resultado de su participación.

Con siete campeones y 87 equipos en competencia, la Copa Ixtle cerró su primera edición dejando una experiencia de convivencia y formación para las nuevas generaciones del Futbol chiapaneco, con el reto de consolidarse como una alternativa dentro del calendario de torneos infantiles y juveniles.